Update

Accident feroviar în statul american New Jersey: Un tren a deraiat şi a lovit platforma unei gări

Un tren de navetişti a deraiat şi a lovit gara din Hoboken, statul New Jersey, joi dimineaţă, provocând rănirea a numeroase persoane, informează media americane şi agenţiile internaţionale de presă.



Primele imagini arată o parte a trenului ieşită de pe şine şi deformată de impactul cu platforma gării. Garnitura se pare că nu a reuşit să oprească la timp şi a urcat pe peron, notează AFP.



Şeful poliţiei a declarat că pentru NBC New York că există numeroşi răniţi. Cauza accidentului este încă necunoscută. Potrivit canalului ABC, ar exista în jur de 20 de răniţi. Numeroşi pompieri şi poliţişti au fost deplasaţi la faţa locului.



Autoritatea de transport din New Jersey a anunţat că serviciul feroviar este suspendat spre şi dinspre gara din Hoboken şi precizează că pasagerii vor fi preluaţi de autobuze şi alţi operatori de transport.



Imaginile postate de la faţa locului pe reţelele de socializare cu accidentul feroviar arată vagoanele ajunse pe peron şi o secţiune din acoperiş care s-a prăbuşit.



Un utilizator de Twitter a postat mesajul: „Trenul meu tocmai a intrat cu toată viteza în gara din Hoboken”, relatează media americane.



Un alt utilizator din New York a scris la rândul său: „Norocos să fiu în viaţă... eram în al doilea vagon al trenului care a făcut accident la Hoboken”.



Gara din Hoboken deserveşte zilnic în jur de 50.000 de navetişti, potrivit media americane.