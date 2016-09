Human Rights Watch acuză regimul sirian şi organizaţia Stat Islamic că au folosit arme chimice în atacuri

Forţele guvernului sirian şi jihadişti ai organizaţiei Stat Islamic au comis noi atacuri cu arme chimice în şi în jurul oraşului Alep în lunile august şi septembrie, potrivit organizaţiei internaţionale pentru apărarea drepturilor omului Human Rights Watch, relatează miercuri Reuters.



HRW a anunţat că două cartiere din estul oraşului Alep, controlat de rebeli, al-Sukari şi Zabdiya, au fost lovite pe 6 septembrie şi respectiv 10 august cu butoaie cu bombe care conţineau substanţe chimice toxice. Cinci persoane, între care trei copii, au fost ucise şi zeci au fost rănite, a adăugat sursa citată.



„După fiecare atac, zeci de persoane care aveau probleme cu respiraţia, prezentând simptome de tuse, înroşire a pielii şi ochilor şi care lăcrimau au solicitat îngrijiri medicale în spitale”, potrivit HRW.



Potrivit HRW, identificarea substanţelor chimice care ar fi fost folosite în atacurile de la Alep fără teste de laborator este dificilă, 'dar semnele şi simptomele semnalate de victime şi de personalul medical indică faptul că forţele guvernamentale au folosit probabil clor'.



Presupusul atac chimic comis de organizaţia Stat Islamic a avut loc departe de oraşul asediat.



Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) interzice folosirea proprietăţilor toxice ale substanţelor chimice precum clorul cu scopul de a ucide sau răni.