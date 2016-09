UE a lansat un program prin care sirienii refugiaţi în Turcia vor primi un ajutor financiar lunar pe card

Uniunea Europeană a lansat luni un program prin care se vor oferi lunar plăţi pe carduri refugiaţilor sirieni aflaţi în Turcia, iniţiativa făcând parte din acordul semnat în luna martie cu Ankara pentru stăvilirea fluxului migrator, relatează agenţia Reuters.



În baza programului denumit Plasa de Urgenţă pentru Siguranţă Socială (Emergency Social Safety Net — ESSN), refugiaţii vor primi pe cardurile prepaid bani pentru a-şi acoperi cheltuielile de bază pentru cazare, hrană, şcolarizare şi asistenţă medicală.



La începutul acestui an statele Uniunii Europene au aprobat alocarea a trei miliarde de euro destinate ameliorării condiţiilor de trai pentru cei aproximativ trei milioane de migranţi aflaţi în Turcia, majoritatea sirieni, iar programul ESSN face parte din acest demers.



„Astăzi am lansat cel mai mare proiect umanitar pe care UE l-a susţinut până în prezent. Acesta va furniza un venit de bază pentru un milion de refugiaţi sirieni”, a declarat comisarul european pentru ajutor umanitar, Christos Stylianides.



Programul ESSN va fi implementat prin intermediul agenţiei Programul Alimentar Mondial (PAM), în parteneriat cu autorităţile de la Ankara şi cu Semiluna Roşie Turcă.



Conform acordului încheiat cu Turcia pentru stăvilirea fluxului migrator, UE s-a angajat ca în schimbul colaborării Turciei pentru stăvilirea valului de migranţi veniţi mai ales din Orientul Mijlociu să ofere acestei ţări trei miliarde de euro până în anul 2017 şi încă trei miliarde după acest an, bani destinaţi acoperirii cheltuielilor pentru refugiaţi.



În baza acestui acord, UE finanţează şi alte proiecte umanitare în Turcia, dar preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat de mai multe ori blocul comunitar că nu îşi respectă angajamentele financiare asumate, acuzaţii respinse de Comisia Europeană.



Conform executivului comunitar, până în luna iulie ajutorul total acordat de UE Turciei pentru refugiaţi s-a ridicat la suma de 2,155 miliarde de euro.