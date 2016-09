Situaţia umanitară se agravează în Alep; Rusia, acuzată de barbarie

Situaţia umanitară se înrăutăţeşte în oraşul sirian Alep sub bombardamentele ruso-siriene, în contextul în care ţările occidentale au acuzat regimul sirian şi Rusia de crime de război, informează AFP.



„Am îndurat bombardamente în ultimii ani, însă nu am părăsit niciodată oraşul. Însă acum nu avem nici măcar pâine, apă potabilă, nu e nimic în pieţe. Situaţia se înrăutăţeşte cu fiecare zi care trece", a declarat pentru AFP Hassan Yassine, un rezident al oraşului, refugiat într-un magazin de la parterul unei clădiri dintr-un cartier bombardat.



Bombele au continuat să cadă pentru a patra noapte consecutivă peste cartierele din estul oraşului, aflate sub controlul rebelilor încă din 2012.



Conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, o organizaţie non-guvernamentală cu sediul la Londra, 128 de persoane, printre care 20 de copii şi 9 femei, şi-au pierdut viaţa în raidurile aeriene care au început joia trecută, când forţele guvernamentale şi aliaţii au demarat o nouă ofensivă pentru recucerirea oraşului.



Bilanţul ar putea creşte după distrugerea în totalitate a mai multor imobile asupra cărora s-au folosit bombe de mare intensitate. O sursă militară siriană citată de AFP a afirmat că bombardamentele vor continua în partea de est a oraşului.



Între timp, spitalele sunt supraaglomerate, nu au medicamente să trateze răniţii, în condiţiile în care majoritatea pacienţilor sunt copii, potrivit lui Mohammad Abu Rajab, medic în cadrul organizaţiei Salvaţi Copiii.



„Răniţii sunt întinşi pe jos (...) Echipele de salvare lucrează la limita rezistenţei umane", a precizat el.



Ţările occidentale au asprit tonul în ultimele zile şi au acuzat direct atât guvernul sirian, cât şi Rusia de crime de război şi barbarie.



„„Rusia susţine şi e responsabilă la Alep nu de lupta împotriva terorismului, ci de barbarie", a spus ambasadorul american la ONU, Samantha Palmer ,la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU dedicată situaţiei din Siria.



Ambasadorul francez François Delattre a acuzat, la rândul său, Damascul şi Moscova că se ascund în spatele unui ecran de fum şi a insistat că nu pot rămâne nepedepsite pentru crimele de război comise în Siria.



Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat, luni, ţările occidentale că nu-şi respectă obligaţiile în ceea ce priveşte războiul din Siria, informează agenţiile de presă ruse, citate de Reuters. De asemenea, Lavrov a mai acuzat Statele Unite că încearcă să pună condiţii în plus pentru implementarea acordului de încetare a focului şi că Rusia va cere o anchetă amănunţită cu privire la bombardarea unui convoi umanitar în Siria.