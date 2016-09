O tânără de 26 de ani din Marea Britanie – cel mai tânăr pilot

Cea mai tânără femeie care pilotează un avion comercial este din Marea Britanie şi are doar 26 de ani. Kate McWilliams reuşeşte să-şi impresioneze clienţii companiei, care o întreabă adesea ce vârstă are, atunci când o văd.



Kate McWilliams este un pilot al companiei low-cost EasyJet, reuşind să ajungă să ocupe această funcţie la vârsta, destul de fragedă, de 26 de ani. Acest lucru o face pe Kate cea mai tânără femeie pilot din lume, potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, relatează Daily Mail.



Tânăra are, însă, o experienţă vastă. De când avea 13 ani, Katie a decis că vrea să devină pilot. La 16 ani, ea a pilotat singură un avion, iar la 19 ani a început cursurile de pilotaj pentru avioanele de linie.



„Personal, nu cred că vârsta mea contează. Am făcut aceleaşi cursuri precum orice alt căpitan, aşa că am dovedit că sunt capabilă”, a povestit Katie Williams.



Ea este întrebată adesea de clienţi ce vârstă are. „Când le spun că am 26 de ani, cei mai mulţi sunt plăcuţi surprinşi şi impresionaţi de realizările mele la această vârstă”, a continuat tânăra.



Kate lucrează la EasyJet din 2011, însă recent a devenit pilot al companiei. Acum, ea se află la manşa unor avioane Airbus A319 sau A320 şi zboară către destinaţii precum Reykjavik, Tel Aviv sau Marrakesh. Recent, ea a zburat alături cel mai tânăr pilot de linie din Marea Britanie, Luke Elsworth, care are doar 19 ani.