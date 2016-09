Times Square a fost închis de poliţie din cauza unui pachet suspect

Poliţia din New York a închis Times Square, după ce a descoperit un pachet suspect în faţa unui restaurant fast-food.



Autorităţile au stabilit un perimetru de securitate, în timp ce pachetul este cercetat.



New Yorkul este în alertă, după exploziile din weekend, soldate cu 31 de răniţi. Tânărul Ahmad Kham Rahami a fost arestat ulterior în legătură cu exploziile care au zguduit cartierul Chelsea şi o staţiune balneară din New Jersey.



Rahami este vizat de patru capete de acuzare legate de acte de terorism, inclusiv folosirea unei arme de distrugere în masă.