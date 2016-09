Tony Blair renunţă la imperiul său financiar

Tony Blair a anunţat marţi că va renunţa la imperiul său financiar, în care şi-a concentrat toată munca după plecarea din Downing Street. De asemenea, într-o declaraţie de pe site-ul fostului premier britanic se arată că profiturile substanţiale obţinute în ultimii ani vor fi donate unor organizaţii caritabile.



Fostul prim-ministru laburist a fost criticat aspru în ultimii ani pentru profiturile imense obţinute prin firmele Firerush şi Windrush, care au provenit în special din serviciile de consultanţă executate pentru executive străine şi companii multinaţionale.



„Tony Blair şi-a anunţat în mod oficial decizia de a închide Tony Blair Associates şi de a dizolva companiile Firerush şi Windrush. Acesta va dona rezervele financiare substanţiale către organizaţii non-profit, pentru care va continua să-şi dedice majoritatea timpului său”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul său, informează The Independent, citat de News.ro.



De asemenea, fostul premier laburist a precizat că va menţine o parte din serviciile de consultanţă pentru venitul personal, însă îşi va dedica 80% din timp pentru muncă pro bono în beneficiul unor organizaţii non-profit.



„În ultimii nouă ani am construit un grup de organizaţii care a angajat în jur de 200 de persoane în mai bine de 20 de ţări ale lumii. Este timpul să ducem asta la un nou nivel. Aşa cum am indicat la întâlnirea anuală a angajaţilor din luna decembrie, vreau să extind activităţile noastre şi să aduc totul sub un singur acoperiş”, se arată într-un e-mail trimis de fostul premier britanic.



Tony Blair a fost criticat după ce a oferit consultanţă de relaţii publice pentru regimul kazah, cu privire la modul în care să prezinte masacrarea civililor de către forţele de securitate naţionale. De asemenea, fostul premier a executat servicii de consultanţă pentru guvernele din din Kuweit, Rwanda, Albania şi Azerbaidjan.



Averea personală a fostului premier britanic a fost estimată la peste 80 de milioane de lire sterline.



Între timp, procurorii anticorupţie au lansat la începutul lunii septembrie o anchetă cu privire la o serie de ilegalităţi financiare comise de către fostul premier Victor Ponta, care ar avea legătură cu vizita pre-electorală din primăvara anului 2012 a lui Tony Blair.



Deşi procurorii români nu l-au indicat explicit pe fostul lider străin pentru apariţia căruia s-au plătit 220.000 de euro, deputatul Sebastian Ghiţă a declarat că dosarul de corupţie are în prim-plan participarea fostului premier laburist Tony Blair la conferinţa de presă „Viitorul Europei în noua ordine globală”.



Ponta şi-ar fi folosit autoritatea de lider al Partidului Social Democrat pentru a-l convinge pe Sebastian Ghiţă să plătească 220.000 de euro pentru vizita lui Tony Blair în România înainte de alegerile legislative din 2012. Mai mult, politicianul social-democrat ar fi stabilit ca vizita să fie organizată de o organizaţie nonprofit şi apolitică, pentru a masca faptul că vizita are loc la iniţiativa partidului.



Biroul fostului premier laburist a precizat că acesta a fost invitat în România de către Fundaţia Multimedia pentru Democraţie Locală, iar comisionul pe care l-a primit a fost donat integral către organizaţiile de caritate ale familiei Blair.