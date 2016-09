Sediul ONU de la New York devine timp de o săptămână epicentrul diplomaţiei mondiale

Cel puţin 135 de şefi de stat şi de guvern vor participa, începând de marţi, la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU, care va deveni timp de o săptămână epicentrul diplomaţiei mondiale, relatează agenţia EFE.



Conform datelor furnizate de ONU, de la tribuna Adunării Generale se vor adresa 86 de şefi de stat, 49 de premieri, 5 vicepreşedinţi, un prinţ moştenitor, 51 de miniştri şi 3 observatori.



Fiecare îşi va prezenta propunerile privind agenda mondială, în cadrul unei serii de sesiuni care se vor desfăşura de marţi până lunea viitoare, cu o pauză duminică, ziua de luni fiind rezervată miniştrilor.



Conform tradiţiei, dezbaterea va fi deschisă de Brazilia, care anul acesta va fi reprezentată de preşedintele interimar Michel Temer, după ce Dilma Rousseff a fost demisă de parlament. Tot în spiritul tradiţiei, următorul lider care îşi va susţine discursul va fi preşedintele SUA, Barack Obama, care va avea ultima sa intervenţie de la tribuna ONU înaintea încheierii mandatului.



Totuşi, de la eveniment vor lipsi lideri importanţi, dacă aceştia nu vor decide în ultima clipă să participe. Printre ei se numără preşedintele cubanez, Raul Castro, care a participat în premieră la sesiunea de anul trecut, dar şi preşedinţii rus şi chinez, Vladimir Putin şi Xi Jinping, de asemenea prezenţi anul trecut la sesiunea care a marcat a 70-a aniversare a Adunării Generale a ONU.



La tribuna Adunării Generale a ONU vor fi prezenţi şi lideri care şi-au început recent mandatul, cum este premierul britanic Theresa May.



Însă, aşa cum se obişnuieşte, la sediul ONU din New York, precum şi în cele ale diferitelor agenţii specializate din sistemul Naţiunilor Unite situate în împrejurimi, dar şi în hotelurile din oraş, se vor desfăşura sute de reuniuni pe diverse teme. Conform datelor oficiale, numai în clădirea principală a ONU sunt programate 545 de reuniuni. Sunt programate de asemenea circa 1.100 de întrevederi bilaterale, la unele participând secretarul general al ONU, Ban Ki-moon.



Toate sălile sediului ONU vor fi ocupate cu numeroase conferinţe paralele pe o varietate de problematici, câteva exemple fiind finanţele în lumea islamică, rezervele piscicole sau rezistenţa la antibiotice.



Dar atenţia se va concentra în special pe conferinţa pe tema refugiaţilor, impulsionată de preşedintele Obama şi care se va desfăşura marţi, la o zi după o reuniune pe aceeaşi temă organizată de ONU.



Consiliul de Securitate al ONU, cel mai important organ decizional al organizaţiei mondiale, va avea miercuri o sesiune destinată unei analize a conflictului armat din Siria, la care vor participa unii dintre şefii de stat prezenţi la New York.



O nouă sesiune a Consiliului de Securitate se va desfăşura în ziua următoare, aceasta având ca temă evaluarea ameninţărilor teroriste pentru traficul aerian, un obiectiv al întâlnirii fiind apropierea poziţiilor statelor membre ale ONU.