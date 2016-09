ONU: Peste 300.000 de migranţi au traversat Mediterana pentru a ajunge în Europa în 2016

Peste 300.000 de migranţi şi refugiaţi au traversat Marea Mediterană pentru a ajunge în Europa în 2016, an în care se vor înregistra cele mai multe victime în rândul lor dacă numărul celor care mor în naufragii se menţine la ritmul actual, a anunţat marţi UNHCR, relatează AFP.



„Numărul refugiaţilor şi cel al migranţilor care au ajuns pe ţărmurile Europei a depăşit astăzi (marţi) 300.000”, a declarat un purtător de cuvânt al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, William Spindler, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la Geneva.



Această cifră este semnificativ mai mică decât numărul sosirilor înregistrate în primele nouă luni ale anului 2015 (520.000), însă rămâne mai mare decât numărul sosirilor înregistrate pe întreg anul 2014 (216.054).



Deşi numărul migranţilor înregistraţi în acest an este mai mic decât bilanţul pe 2015 (-42%), numărul deceselor este doar cu puţin mai mic (-15%) faţă de anul trecut, afirmă UNHCR. În total, 3.211 persoane de persoane şi-au pierdut viaţa sau sunt date dispărute în 2016.



„În acest ritm, în 2016 se vor înregistra cele mai multe decese în rândul celor care traversează Mediterana”, a afirmat purtătorul de cuvânt al UNHCR.



Aproape toţi migranţii şi refugiaţii care traversează Mediterana încearcă să ajungă în Grecia sau Italia.



Circa 48% dintre persoanele care sosesc în Grecia sunt sirieni, 25% vin din Afganistan, 15% din Irak, 4% din Pakistan şi 3% din Iran. Cei care sosesc în Italia provin în proporţie de 20% din Nigeria şi 12% din Eritreea. Totodată, 7% vin din Gambia, 7% din Guineea, 7% din Sudan şi 7% din Coasta de Fildeş, potrivit UNHCR.



În acest an, sosirile în Italia au continuat într-un ritm aproape constant (circa 130.000 faţă de 132.000 anul trecut).



„Cu toate acestea, numărul celor care sosesc în Italia şi doresc să rămână aici este mai mare”, ceea ce a dublat în acest an solicitările de azil în ţară, a precizat William Spindler.