Franţa a început construirea unui zid în Calais pentru a împiedica accesul migranţilor în port

Franţa a început marţi lucrările de ridicare a unui zid din beton pentru a împiedica accesul în portul Calais (nord) al migranţilor care vor să ajungă în Marea Britanie, relatează AFP.



Muncitorii au început să toarne betonul pentru a ridica zidul „anti-intruziune'' şi „anti-zgomot'', înalt de patru metri, care se va întinde pe o distanţă de un kilometru de o parte şi de cealaltă a căii rutiere ce duce în portul Calais, la câteva sute de metri de „Jungla din Calais'', un bidonvil unde trăiesc între 7.000 şi 10.000 de migranţi, potrivit surselor.



Lucrările, efectuate de către o întreprindere din regiune, în vacarmul neîncetat al vehiculelor de pe şosea, se desfăşoară sub supravegherea forţelor de ordine, fără să fie prezenţi migranţi în împrejurimi.



Format din panouri de beton armat încastrate în suporţi metalici, zidul, care va fi însoţit de un rând de vegetaţie pe partea cu circulaţia vehiculelor, este construit în prelungirea gardului din sârmă ridicat de la jumătatea lui 2015 pentru a proteja tunelul pe sub Marea Mânecii ( 30 km de gard din sârmă). Zidul va fi prevăzut cu camere de luat vederi şi cu un sistem de iluminat pentru supravegherea tentativelor de escaladare a sa, potrivit informaţiilor obţinute de AFP.



Şantierul, finanţat de către Marea Britanie, ar urma să coste 2,7 milioane de euro şi să fie terminat până la sfârşitul anului, conform unui calendar al autorităţilor locale franceze.



Obiectivul are scopul de a-i împiedica pe migranţi să invadeze autostrada în fiecare noapte, dar şi de a face locul mai puţin atractiv pentru călăuze. Artera rutieră, situată în apropiere de „Jungla din Calais'', este periodic luată cu asalt de către migranţii care încearcă să blocheze camioanele pentru a se urca la bordul lor în scopul de a ajunge clandestin în Regatul Unit.