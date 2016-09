FOTO

Presupusul autor al atacurilor de la New York şi New Jersey a fost arestat de poliţie la Linden, în New Jersey, anunţă media americane, citate de AFP şi Reuters.Conform unor surse citate de presa americană, teroristul de origine afgană Ahmad Khan Rahami a fost rănit şi reţinut după un schimb de focuri cu poliţia în zona Linden din statul New Jersey.În apropiere a fost găsit un alt dispozitiv exploziv.Ahmad Khan Rahami, în vârstă de 28 de ani, este considerat autorul atacurilor cu bombă comise sâmbătă în oraşelul Seaside Park (New Jersey) şi în Manhattan (New York).