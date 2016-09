Poliţia caută un bărbat de 28 de ani în legătură cu atentatul de la New York

Poliţia din New York a pus în aplicare luni un mandat de percheziţie în cazul unui bărbat de 28 de ani, Ahmad Khan Rahami, pe care intenţiona să-l interogheze în legătura cu explozia unei bombe la New York, sâmbătă seara, care s-a soldat cu 29 de răniţi, relatează AFP.Purtătorul de cuvânt al poliţiei din New York, J. Peter Donald, a transmis pe Twitter o fotografie a suspectului. Primarul oraşului, Bill De Blasio, intervievat de canalul de televiziune CNN, a precizat că bărbatul poate 'fi înarmat şi periculos'. Ahmad Khan Rahami este de origine afgană şi locuieşte în New Jersey, în apropiere de statul New York.Potrivit Reuters, FBI-ul a percheziţionat luni dimineaţa o locaţie în Elizabeth, New Jersey, a anunţat primarul după ce autorităţile au detonat un dispozitiv explozibil lăsat într-o gară din oraş, fiind una dintre cele cinci potenţiale bombe găsite la faţa locului.'FBI pune în aplicare un mandat de percheziţie', a declarat primarul din Elizabeth, Christian Bollwage, potrivit CNN. 'Vor fi acolo în următoarele ore, căutând în această locaţie pentru a găsi orice dovadă posibilă, fie că este în legătură cu acest incident sau cu cel din Chelsea".Cinci persoane au fost reţinute duminică seara în legătură cu atacul de sâmbătă asupra cartierului Chelsea din New York, au informat mai multe canale media americane, în timp ce un alt dispozitiv suspect a fost descoperit în New Jersey.