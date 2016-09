Obama se va întâlni miercuri cu Netanyahu la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU

Preşedintele american Barack Obama se va întâlni miercuri la New York cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la câteva zile după semnarea unui acord de asistenţă militară între cele două ţări aliate.



Această întâlnire, care va avea loc în marja Adunării Generale a ONU, le va permite celor doi lideri să sublinieze „legăturile puternice” între cele două ţări, a precizat Josh Earnest, purtător de cuvânt al Casei Albe.



Însă va fi de asemenea ocazia de a discuta despre necesitatea unor „progrese reale” spre o soluţie cu două state în conflictul israeliano-palestinian, în faţa „evoluţiilor recente extrem de îngrijorătoare de pe teren”, a adăugat el.



Cele două ţări aliate au semnat miercuri la Washington, după luni de negocieri dure, un protocol de acord privind o asistenţă militară de 38 de miliarde de dolari pentru perioada 2019-2028.



Obama şi Netanyahu, ajunşi în acelaşi timp la putere în ţările lor (în 2009), au relaţii cunoscute ca fiind extrem de dificile, din cauza unei serii de incidente.



Cel mai recent scandal: anularea în ultimul moment, în martie, a unei vizite la Casa Albă a lui Netanyahu. Administraţia americană, care a aflat din presă de anularea vizitei, nu şi-a ascuns nemulţumirea.



Preşedintele american, aşteptat duminică la New York pentru ultima sa participare la Adunarea Generală a ONU înainte de încheierea mandatului, are prevăzute întâlniri bilaterale cu mai mulţi lideri, printre care premierii chinez Li Keqiang şi irakian Haider al-Abadi, precum şi preşedinţii nigerian Muhammadu Buhari şi columbian Juan Manuel Santos.