Tusk: Premierul Marii Britanii mai are nevoie de timp pentru iniţierea negocierilor cu UE

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: telegraph.co.uk 17.09.2016 14:25

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a semnalat că ar putea fi pregătită să lanseze procedura pentru ieşirea din Uniunea Europeană în ianuarie-februarie 2017, a anunţat preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, informează BBC.



Referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o cu Theresa May săptămâna trecută, Donald Tusk a declarat: "Premierul May a fost foarte deschisă şi onestă cu mine".



"Mi-a declarat că este aproape imposibil să invoce Articolul 50 anul acesta, dar este foarte probabil să o poată face în ianuarie sau februarie 2017", a precizat Tusk.



"Colegii noştri britanici au nevoie de mai mult timp pentru a se pregăti de negocieri. Noi suntem bine pregătiţi pentru aceste negocieri şi am putea iniţia procedurile chiar şi mâine", a adăugat Tusk.