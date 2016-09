Jean Claude-Juncker, preşedintele Comisiei Europene, somează Marea Britanie să lanseze urgent procedura ieşirii din UE

Marea Britanie trebuie să lanseze cât mai rapid procedura pentru ieşirea din Uniunea Europeană, pentru a se pune capăt situaţiei de incertitudine, solicită preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, avertizând că UE nu vrea să fie ţinută pe loc de Londra.



"Nu vreau să intervin în situaţia politică britanică. Dar ar fi în interesul tuturor părţilor ca Marea Britanie să trimită cât mai curând scrisoarea de divorţ, pentru a nu prelungi fără a fi necesar perioada de incertitudine", a declarat Jean-Claude Juncker, citat de publicaţia germană Morgen Post.



Preşedintele CE a insistat că Uniunea Europeană nu îşi permite să fie ţinută pe loc pentru că Londra tergiversează activarea Articolului 50 al Tratatului Lisabona, care permite unui stat părăsirea comunităţii europene. "Atât timp cât Marea Britanie încă stă la masă cu noi, este normal să mâncăm cu plăcere împreună, dar, dacă preferă dieta, nu trebuie să afecteze apetitul nostru", a spus Juncker folosind un limbaj comparativ.



Premierul Marii Britanii, Theresa May, a semnalat că ar putea fi pregătită să lanseze procedura pentru ieşirea din Uniunea Europeană abia în ianuarie-februarie 2017, a anunţat preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Referindu-se la întâlnirea pe care a avut-o cu Theresa May săptămâna trecută, Donald Tusk a declarat: "Premierul May a fost foarte deschisă şi onestă cu mine. Mi-a declarat că este aproape imposibil să invoce Articolul 50 anul acesta, dar este foarte probabil să o poată face în ianuarie sau februarie 2017", a precizat Tusk.



"Colegii noştri britanici au nevoie de mai mult timp pentru a se pregăti de negocieri. Noi suntem bine pregătiţi pentru aceste negocieri şi am putea iniţia procedurile chiar şi mâine", a adăugat Tusk.



Deşi cetăţenii britanici s-au pronunţat în iunie în favoarea ieşirii din UE, Guvernul Marii Britanii tergiversează iniţierea procedurii de părăsire a comunităţii europene.