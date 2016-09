Cât de departe merge obsesia pentru iPhone 7: Oamenii sunt plătiţi cu câteva mii de dolari pentru a sta la rând în faţa magazinelor Apple

FOTO

Lansarea noului telefon de la Apple, iPhone 7, scoate la iveală adevăraţii fani ai tehnologiei, unii dintre ei comisionând oameni cu mii de dolari pentru a sta în locul lor la cozile imense formate în faţa magazinelor ce comercializează acest model.În faţa magazinelor Apple din toată lumea oamenii stau la coada zile întregi în speranţa că vor pune mâna pe noile modele de telefoane înainte ca acestea să ajungă la publicul larg. Nu este o noutate faptul că, în fiecare an, fanii telefoanelor produse de Apple fac tot posibilul pentru a se lăuda că au fost printre primii ce au testat noul iPhone. Cât de departe se poate merge?În New York de exemplu, magazinul Apple a anunţat că va începe să vândă iPhone 7 şi 7 Plus începând cu data de 16 septembrie însă, conform unui utilizator de Twitter, primul om care s-a aşezat la coadă a venit cu scaun şi cort încă de pe data de 25 august. Nu este venit acolo pentru a pune mâna pe noul telefon, ci pentru a vinde locul celui care oferă mai mult. Cât credeţi că a primit doar pentru o săptămână? Un fleac... 3400 de dolari! La un calcul simplu, pentru cele trei săptămâni de staţionare, americanul va câştiga 10.200 de dolari, cei mai uşor câştigaţi bani din viaţa sa.Evident, preţul scade pe măsură ce "cumperi" un loc mai în spate. Astfel, poziţia cu numărul 13 se vinde cu 300 de dolari, în timp ce pentru locul 11 la rând "vânzătorul" doreşte 3000 de dolari şi... un loc de muncă!Sigur, noul model include sunet stereo, căşti fără fir şi o cameră îmbunătăţită, însă chiar merită să plăteşti preţul telefonului de câteva ori doar pentru a avea ocazia săl foloseşti cu câteva zile mai devreme decât alţi cumpărători? Se pare că da, pentru unii.