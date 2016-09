Parlamentul European denunţă, într-o rezoluţie, paralizia Tribunalului Constituţional din Polonia

Parlamentul European a denunţat, într-o rezoluţie adoptată miercuri, paralizia Tribunalului Constituţional din Polonia şi adoptarea unor legi care ar putea aduce atingere drepturilor fundamentale, în contextul în care Varşovia este angajată într-o dispută cu Bruxellesul pe marginea acestor teme, informează AFP.



Paralizia Tribunalului Constituţional "pune în pericol democraţia, drepturile fundamentale şi statul de drept din Polonia", se spune în această rezoluţie, votată cu o largă majoritate: 510 voturi "pentru", 160 "împotrivă" şi 29 de abţineri.



Partidul conservator şi populist aflat la putere în Polonia, Lege şi Justiţie (PiS), a respins imediat aceste acuzaţii, afirmând că textul rezoluţiei nu are „nicio importanţă" şi a fost inspirat de opoziţia poloneză.



„Este evident că această rezoluţie nu are efecte juridice", a estimat deputatul PiS Jacek Sasin, afirmând că partidul din care face parte o constată „fără mare emoţie", pentru că "ea (rezoluţia) nu are mare importanţă".



În opinia purtătorului de cuvânt al PiS, Beata Mazurek, textul rezoluţiei, ca şi dezbaterea de marţi din Parlamentul European, care a precedat adoptarea ei, au fost inspirate de actuala opoziţie liberală poloneză.



Parlamentul European s-a declarat, de asemenea, „preocupat, în absenţa unui Tribunal Constituţional pe deplin funcţional, de recentele şi rapidele evoluţii ale legislaţiei care au avut loc în alte domenii, fără consultări corespunzătoare". În acest sens, Parlamentul European citează legea privind mass-media publice, legea privind lupta împotriva terorismului şi amendamentele la legea cu privire la poliţie.



Eurodeputaţii şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu posibilele atingeri aduse independenţei mass-media, libertăţii de expresie şi dreptului la un proces echitabil.



În schimb, un amendament propus de Verzi şi grupul Stângii Unite Europene, în care este condamnat proiectul de lege menit să „introducă o interdicţie totală a avortului şi să-l incrimineze", nu a fost adoptat. Textul rezoluţiei îşi exprimă totuşi îngrijorarea în legătură cu posibile „încălcări ale drepturilor fundamentale, inclusiv drepturile femeilor".



Parlamentul European i-a cerut Poloniei să coopereze cu membrii Comisiei Europene, în condiţiile în care aceasta i-a adresat Varşoviei, la sfârşitul lui iulie, o serie de „recomandări privind statul de drept".



Comisia Europeană i-a acordat Poloniei un termen de trei luni — până la 27 octombrie — pentru a se conforma acestor recomandări.