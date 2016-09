Ministrul Justiţiei din România ar putea emite o ordonanţă de urgenţă privind confiscarea extinsă a averilor ilicite

Ministrul Justiţiei din România, Raluca Prună, nu exclude varianta adoptării prin ordonanţă de urgenţă a proiectului prin care se doreşte transpunerea directivei europene privind confiscarea extinsă, dacă premierul Dacian Cioloş va fi de acord cu acest lucru.



„Eu nu o să aştept până la finalul mandatului meu. În cursul mandatului meu am adoptat două ordonanţe de urgenţă: ordonanţa 6, cu interceptările, şi ordonanţa 18, cu modificările la Codul Penal, pentru care am fost criticată dar nu exclud, în măsura în care eu cred că este foarte important pentru societate, nu exclud posibilitatea unei ordonanţe de urgenţă. Sigur, sub condiţia ca premierul să fie de acord. Dar eu am încredere că acest Parlament, care este constituit din membri care toţi reclamă mai multe surse pentru buget, dacă avem consens în această ţară asupra faptului că educaţiei ar trebui să îi dăm 6% din PIB sănătăţii îi trebuie mai mulţi bani, iar eu vin cu un proiect care e una din pârghiile care ar putea să aducă mai mulţi bani la buget, sper să am cooperarea Parlamentului”, a declarat ministrul, într-o emisiune difuzată de Digi 24.



Raluca Prună a menţionat că proiectul de lege privind confiscarea extinsă reprezintă transpunerea în legislaţia românească a unei directive europene, al cărei termen este 4 octombrie. Ea a admis, însă, că Parlamentul nu va putea adopta acest proiect până pe 4 octombrie, deoarece nu a fost încheiată dezbaterea publică.



„Este un proiect al meu, în măsura în care eu sunt ministrul sub al cărui mandat proiectul a fost pus în dezbatere publică. Pregătirea acestui proiect este însă de dată mai veche. Avem o directivă europeană care a intrat în vigoare în aprilie 2014 şi care stabileşte şi termenul de transpunere în dreptul intern al statelor membre. Termenul este pe 4 octombrie 2016. Dacă vrem un buget mai mare, eu cred că e cazul să luăm înapoi ceea ce ni s-a furat. Confiscarea aceasta extinsă, ca să vorbesc foarte metaforic, nu înseamnă doar confiscarea a ceea ce s-a furat, ci şi beneficiul economic pe care un bun furat îl produce. Dacă, de exemplu, fur o sumă de bani cu care îmi cumpăr nişte imobile care produc nişte chirii, ceea ce statul trebuie să ia înapoi prin confiscare extinsă este şi suma pe care am furat-o, dar şi ceea ce ea a produs”, a explicat ministrul.



Ea a subliniat că aceste prevederi nu s-ar aplica persoanelor care au fost deja condamnate, deoarece legea penală este lipsită de caracter retroactiv, cu excepţia cazului în care este vorba despre o lege penală „mai blândă”.



„Proiectul prevede şi confiscarea de la terţi. Adică va fi posibil ca în situaţia în care cineva aflat într-o procedură penală îşi transferă averea unor terţi, să se poată confisca averea respectivă şi de la terţi — cu condiţia să existe probe şi acea avere să fie considerată de judecător ca fiind dobândită ilicit”, a mai precizat ministrul Justiţiei.



Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prin care se realizează transpunerea unor prevederi ale Directivei 2014/42/UE privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană.