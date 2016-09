În Marea Britanie a fost lansată o investigaţie împotriva postului de televiziune Russia Today

În Marea Britanie va fi lansată o investigaţie împotriva canalului de televiziune al Kremlinului în limba engleză Russia Today, care a făcut publice informaţii false cu privire la o companie de gaze, anunţă The Times.



Ancheta va fi demarată de instituţia britanică de reglementare în domeniul audio-vizualului Ofcom, care examinează 15 posibile încălcări de reguli de către canalul rusesc.



Motivul declanşării anchetei a fost o ştire a postului despre compania de energie Cuadrilla din Marea Britanie, în care se spune că aceasta deversează deşeuri toxice în largul coastelor Africii.



„În această afirmaţie nu este niciun cuvânt adevărat”, spune The Times.



Rusia a crescut cheltuielile cu resurselor propagandistice în Marea Britanie cu mai mult de 100 de milioane de lire. Russia Today TV are propriul birou la Londra.