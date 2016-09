Hillary Clinton a plecat înainte de încheierea comemorărilor din New York după ce s-a simţit rău

Candidatul democrat la Casa Albă, Hillary Clinton, s-a simţit rău în timpul ceremoniilor de la New York de comemorare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 şi a plecat înainte de încheierea manifestărilor, a anunţat duminică echipa de campanie a lui Clinton, transmite Reuters.



Potrivit acestuia, fosta Primă Doamnă s-a „supraîncălzit", s-a dus la apartamentul pe care fiica sa Chelsea îl deţine în New York, iar în prezent "se simte mult mai bine".



Hillary Clinton a participat la comemorările de la New York, eveniment la care a participat şi contracandidatul său în cursa pentru Casa Albă, republicanul Donald Trump.