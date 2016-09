Austria: Candidatul extremei drepte Norbert Hofer se declară în favoarea demolării casei lui Adolf Hitler

Candidatul extremei drepte la alegerile prezidenţiale din Austria, Norbert Hofer, s-a declarat favorabil demolării casei în care s-a născut Adolf Hitler şi dornic să îmbunătăţească relaţiile cu comunitatea evreiască, transmite duminică AFP.



„Ei bine, singurele opţiuni existente sunt de a transforma această casă în muzeu sau de a o demola. Dacă vreţi părerea mea, eu mă pronunţ pentru demolarea" casei, a declarat Hofer într-un interviu pentru agenţia de presă austriacă APA.



Guvernul austriac a aprobat în acest an un proiect de lege care viza exproprierea proprietarului acestei case situate în centrul oraşului Braunau am Inn, în apropiere de frontiera cu Germania, unde s-a născut dictatorul nazist în 1889. Prin această procedură, se doreşte să se evite ca această casă să devină loc de pelerinaj pentru nostalgicii celui de-al Treilea Reich. Statutul clădirii ridică totuşi o problemă, în cazul în care se decide demolarea. Ea face parte din centrul istoric al oraşului şi se află astfel sub incidenţa normelor de protecţie a patrimoniului.



Hofer a vorbit şi despre dorinţa sa de a îmbunătăţi relaţiile partidului său cu comunitatea evreilor austrieci, IKG, care reprezintă circa 15.000 de persoane. IKG acuză adesea Partidul Libertăţii (FPO) — al cărui prim lider din anii '50 a fost membru al SS — că are simpatii neonaziste şi antisemite, lucru negat de partidul lui Hofer, care a declarat de altfel că, dacă va fi ales preşedinte, va căuta să realizeze o apropiere cu IKG.



„Problemele există pentru a fi rezolvate. Cred că pot gestiona relaţiile (cu IKG) foarte, foarte bine. Este o misiune de mare interes şi de înaltă importanţă pentru mine", a declarat el.



În ceea ce priveşte comunitatea musulmană din Austria, Hofer a menţionat că ar dori să fie realizată o traducere oficială în limba germană a Coranului pentru ca cei care nu sunt de confesiune musulmană "să poată înţelege mai bine această comunitate religioasă".



FPO, unul dintre partidele de extremă dreapta cu cele mai mare bazin electoral, a făcut din criza migranţilor tema principală a campaniei sale. Dacă Hofer va câştiga alegerile prezidenţiale, Austria va deveni prima ţară din Europa din 1945 care va alege un preşedinte aparţinând extremei drepte.