Atentatele de la 11 septembrie 2001: Mama unuia dintre kamikaze susţine că fiul său este în viaţă la Guantanamo

11.09.2016

Mama lui Mohammed Atta, unul dintre principalii autori ai atacurilor sinucigaşe din 11 septembrie 2001 din SUA, susţine că fiul său este în viaţă şi este deţinut de către Statele Unite la Guantanamo, informează duminică AFP.



„Este în viaţă şi acesta este mesajul pe care îl transmit fiului meu. Cred că se află la Guantanamo. Fiule, vreau să te văd înainte de a muri. Am 74 de ani şi trăiesc cu speranţa că ai supravieţuit. Ştiu că n-ai făcut nimic rău şi că n-ai fi putut face niciodată lucrurile de care eşti acuzat", a declarat Bothaina Mohamed Mustafa Sheraqi cotidianului spaniol El Mundo.



Egipteanul Mohammed Atta este cel care a îndreptat primul avion deturnat, un Boeing 767 al companiei American Airlines, asupra turnului nordic de la World Trade Center din New York.



Aproape 3.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în atacurile comise de 19 extremişti ai reţelei Al Qaida cu ajutorul unor avioane de linie deturnate şi prăbuşite intenţionat asupra turnurilor de la World Trade Center din New York, asupra Pentagonului, în apropiere de Washington, şi pe un câmp din Pennsylvania, la Shanksville, în urmă cu 15 ani.



„Statele Unite ascund adevărul. Ele au planificat acest atac pentru a propaga ideea că islamul înseamnă terorism. Au ales oameni care deţineau paşapoarte pentru a-i acuza şi a acuza în acelaşi timp ţara noastră şi pentru a băga zâzanie", a adăugat mama lui Atta, intervievată prin telefon din Cairo, unde trăieşte împreună cu cele două fiice ale sale.



Potrivit El Mundo, acesta este primul interviu pe care femeia îl acordă presei după atacurile din 11 septembrie 2001. Născut la Cairo în 1968, într-o familie din mica burghezie egipteană, Mohammed Atta a studiat la Universitatea Tehnică (TU) din Hamburg. Familia sa a negat întotdeauna că el ar fi unul dintre autorii atentatelor şi a susţinut mereu că el ar fi încă în viaţă.



Tatăl său, Mohammed el-Amir Atta, de profesie avocat şi care a decedat în 2008, a respins orice fel de implicare a fiului său în atentate şi chiar a declarat că fiul său l-a sunat după atacuri dintr-un loc neprecizat.