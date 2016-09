VIDEO

15 ani de la ATACURILE TERORISTE din 11 septembrie 2001

Sursa: News.ro Foto: captura video 11.09.2016 07:02

Atacurile din 11 septembrie 2001, din Statele Unite, au schimbat pentru totdeauna modul în care lumea priveşte terorismul şi securitatea. Nouăsprezece bărbaţi au deturnat patru avioane comerciale americane şi le-au prăbuşit în Turnurile Gemene ale World Trade Center (New York), în clădirea Pentagonului (Washington) şi pe un câmp din Shanksville (Pennsylvania).



Atacurile s-au soldat cu 2.996 de morţi - cel mai sângeros atac străin din istorie comis pe teritoriul american. Bilanţul l-a depăşit pe cel de la Pearl Harbor, din 1941, soldat cu 2.403 de morţi în rândul americanilor. Peste 6.000 de oameni au fost râniţi în atentatele din 11 septembrie.



Gruparea teroristă al-Qaida a coordonat şi a revendicat atacurile. Anterior, liderul grupării teroriste Osama ben Laden declarase jihad împotriva Statelor Unite, ceea ce a fost perceput drept principalul factor motivant pentru atentatori.



Cincisprezece dintre cei 19 oameni implicaţi în atentate proveneau din Arabia Saudită, restul erau din Emiratele Arabe Unite, Egipt şi Liban. Unii au locuit o perioadă în Europa şi au putut să se integreze cu uşurinţă în Statele Unite.



World Trade Center a fost un complex de şapte clădiri din Manhattan, folosite în special ca spaţii comerciale şi de birouri. În momentul finalizării lor, la începutul anilor ’70, Turnurile Gemene, cu o înălţime de circa 400 de metri, erau cele mai înalte clădiri din lume.



În 1993, un grup de terorişti a detonat un camion cu explozibili în parcarea subterană de sub complexul World Trade Center. Explozia a afectat şapte etaje, s-a soldat cu şapte morţi şi peste 1.000 de râniţi. Însă turnurile au rămas în picioare. FBI a arestat ulterior mai mulţi islamişti responsabili pentru atentat.



Au existat mai multe incidente înainte de atacurile din 11 septembrie care au sugerat că urmează un atentate de proporţii. Printre acestea se numără atentatul din 1993 de la World Trade Center, atentatele din 1998 de la ambasadele americane din Kenya şi Tanzania, atacul din 2000 asupra USS Cole, care era ancorat în Yemen. CIA i-a urmărit chiar pe o parte dintre atentatorii din 11 septembrie, pe teritoriul Statelor Unite, pentru că erau suspectaţi că reprezintă o ameninţare pentru securitate, dar autorităţile nu au acţionat pe baza acestor informaţii.



Atentatorii au intrat în cabinele celor patru avioane şi au ucis sau imobilizat echipajul folosind cuttere şi alte instrumente rudimentare.



Pasagerii de la bordul United Airlines Flight 93 au decis să acţioneze împotriva teroriştilor şi au intrat în cabină, înainte ca islamiştii să reuşească să prăbuşească avionul, omorându-i pe toţi cei aflaţi la bord. Avionul se îndrepta spre Washington D.C., unde probabil că viza Casa Albă sau clădirea Capitoliului.



Al-Qaida, sprijinită de talibani – o mişcare politică islamică fundamentalistă care a dominat Afganistanul din 1996 până în 2001 – a revendicat rapid atacurile din 11 septembrie. Preşedintele din acea perioadă, George W. Bush, cu sprijinul Congresului, a ordonat o invazie militară a Afganistanului, pentru a distruge al-Qaida şi a-i îndepărta pe talibani de la putere.



După atacurile din 11 septembrie, administraţia Bush a evocat presupuse legături între agenţii al-Qaida şi serviciile de informaţii din Irak. Oficialii americani au afirmat şi că Irakul are arme de distrugere în masă, în special arme biologie. Nicio astfel de armă nu a fost descoperită după invadarea şi ocuparea Irakului.

Autorităţile americane au avut nevoie de aproape 10 ani pentru a-l găsi şi ucide pe Ben Laden, considerat arhitectul atacurilor din 11 septembrie. SUA puseseră o recompensă de 25 de milioane de dolari pe capul său.



Pe 2 mai 2011, o echipă a trupelor de elită SEALS a lansat un raid asupra bazei acestuia din Abbottabad (Pakistan), omorându-l pe Ben Laden şi mai mulţi dintre bodyguarzii săi.



Pe locul World Trade Center s-a construit între timp Complexul Memorial şi Muzeul Naţional 11 Septembrie, precum şi turnul One World Trade Center, înalt de 541 de metri.



În zonă vor fi construite şi alte clădiri, inclusiv zgârie-nori. La Pentagon, a fost ridicat un muzeu în aer liber pe locul unde American Airlines Flight 77 a lovit clădirea. În plus, în interior se află un alt muzeu, în onoarea victimelor atacului. La Shanksville, un complex memorial a fost ridicat pe câmp, în onoarea pasagerilor care au prăbuşit cursa United Airlines Flight 93, care fusese deturnată.



Atacurile au intensificat lupta împotriva terorismului, nu numai în Statele Unite, ci în toată lumea. Administraţia SUA a creat Departamentul pentru Securitate Internă, care coordonează eforturile între agenţiile de informaţii. În plus, aeroporturile au sporit măsurile de verificare a pasagerilor, iar cooperarea dintre state în domeniul strângerii de informaţii a fost consolidată.



„Acum considerăm (lupta împotriva – n.r.) terorismului ca pe o responsabilitate principală a preşedinţilor şi liderilor noştri politici, într-un mod diferit faţă de înainte de 11 septembrie”, a explicat Daniel Byman, profesor de securitate naţională la Universitatea Georgetown şi consilier la Brookings Institution.



Atacurile teroriste au dus la îmbunătăţirea cooperării între serviciile americane de securitate şi între ţări, atenţia sporită acordată grupărilor teroriste şi, cel mai important, sporirea cooperării din partea comunităţilor musulmane din SUA fac destul de dificilă pregătirea şi lansarea unor atacuri teroriste de o asemenea amploare, a explicat Byamn.



În ultimii 15 ani, după atacurile din Statele Unite, 94 de oameni au fost ucişi în atacuri jihadiste pe teritoriul american – cu mult mai puţini decât cei morţi în accidente rutiere, din cauza bolilor de inimă sau a descărcărilor accidentale de arme. „Tot ceea ce a făcut ca (atacurile din 11 septembrie – n.r.) să fie posibile ar fi mult mai greu de realizat în prezent”, a subliniat expertul.