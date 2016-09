SUA: Oficialităţi de la Washington au comemorat 15 ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie

Militari, congresmeni şi funcţionari de la Washington au comemorat vineri printr-un minut de reculegere atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 care au vizat oraşul New York, Pentagonul şi au provocat panică în centrul de putere american, transmite EFE.



Angajaţi ai Pentagonului s-au strâns vineri în curtea principală a uriaşului complex de la Washington care găzduieşte Ministerul Apărării din SUA pentru a-i comemora pe cei ucişi în atacul asupra clădirii. Impactul avionului American Airlines într-una dintre laturile complexului s-a soldat cu moartea a 184 de persoane, în majoritate angajaţi ai ministerului care aveau birouri pe partea vestică a clădirii.



Ministrul adjunct al apărării, Bob Work, a amintit „curajul şi spiritul datoriei” de care au dat dovadă angajaţii ministerului, care în pofida faptului că au pierdut colegi au început să lucreze contracronometru, dându-şi rapid seama că era vorba despre cel mai grav atac terorist comis vreodată pe pământ american.



Jeff Davis, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Pentagonului, şi-a adus aminte cum colegii săi au organizat o conferinţă de presă în timp ce porţiuni din clădire erau încă în flăcări, iar activitatea a continuat în pofida traumei provocate de atentat, considerat de la bun început o declaraţie de război din partea teroriştilor.



"Cu clădirea în flăcări, cu coridoare pline de fum şi cu supravieţuitori şi victime care continuau să fie scoşi de sub dărâmături, membrii biroului ministrului apărării (...) au organizat o conferinţă de presă importantă pentru a demonstra că eram operaţionali, că forţele armate funcţionau şi că ţara noastră era pregătită de război", a spus Davis.



De cealaltă parte a râului Potomac, la Ministerul Justiţiei, deţinătoarea portofoliului justiţiei, Loretta Lynch, a ţinut un moment de reculegere şi apoi a dezvelit o placă memorială în onoarea victimelor atacurilor teroriste.



„În această duminică se împlinesc 15 ani de când lumea noastră s-a schimbat pentru totdeauna. Ziua de 11 septembrie 2001 a început cu cer senin şi cu soare, însă imediat a fost întunecată de oroarea celui mai sângeros atac terorist comis vreodată pe pământ american", a spus Lynch. "Pe un câmp în apropiere de Shanksville (Pensylvania), la World Trade Center, în Manhattan şi la Pentagon, până pe celălalt mal al râului Potomac, unde ne aflăm acum, aproape 3.000 de oameni nevinovaţi, printre care peste 70 de membri ai familiei forţelor de ordine, au fost asasinaţi într-un act înfiorător de răutate şi ură”, a amintit ea.



Placa memorială a fost amplasată pe un păr plantat în faţa Ministerului Justiţiei provenit de la un lăstar al aşa-numitului „copac supravieţuitor”, descoperit în „zona zero” a atentatelor, la New York, pe jumătate ars şi cu crengile rupte.



Totodată, pe scările Capitoliului, congresmenii şi senatorii au ţinut un moment de reculegere şi s-au rugat, în semn de omagiu adus victimelor atacurilor de la Pentagon, de la Turnurile Gemene din New York şi de la Shanksville, unde s-a prăbuşit unul dintre avioanele deturnate de teroriştii reţelei Al Qaida.



Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Paul Ryan, a declarat că cei care au fost martorii acelei zile poartă cu ei "povara" acestei tragedii naţionale. „Nu vom uita niciodată acea zi. Azi nu o vom mai retrăi, ci vom aminti şi vom omagia memoria acelei zile. Nu vrem s-o mai trăim, dar trebuie să învăţăm de la cei care ne-au oferit totul, cum a fost cazul pompierilor”, a mai spus Ryan.