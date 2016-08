Spania: Mariano Rajoy nu a primit votul de încredere al Parlamentului

Premierul spaniol în exerciţiu, conservatorul Mariano Rajoy, nu a primit votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea unui nou guvern, astfel, se prelungeşte criza politică ce durează de opt luni şi se conturează perspectiva unor noi alegeri anticipate.



Rajoy a primit în Parlament 170 de voturi pentru, majoritatea absolută fiind de 176. O a doua rundă de vot se va desfăşura vineri, când, spre deosebire de prima, pentru ca executivul să fie învestit se ia în calcul majoritatea simplă (mai multe voturi pentru decât împotrivă), nu majoritatea absolută.



Dacă nici la al doilea vot Cabinetul nu este învestit, se va declanşa automat procedura pentru convocarea unor noi alegeri anticipate, care vor avea loc pe 25 decembrie.



Parlamentul foarte fragmentat rezultat în urma alegerilor legislative din decembrie a condus la imposibilitatea constituirii unei coaliţii majoritare, astfel că Regele Felipe a fost nevoit să convoace alegeri anticipate, scrutin desfăşurat în luna iunie.



Deşi Partidul Popular (PP) condus de Rajoy a ieşit pe primul loc la acest scrutin, cum s-a întâmplat şi la cel din decembrie, nu a obţinut nici acum majoritatea. În negocierile desfăşurate de atunci el a obţinut doar sprijinul formaţiunii liberale Ciudadanos, care are 32 de mandate în legislativ. Adăugate celor 137 de mandate ale PP, plus unul al unei deputate dintr-un partid naţionalist din insulele Canare, Rajoy a putut conta la votul de miercuri doar pe 170 de voturi în legislativ.



Atât liderul Partidului Socialist (PSOE — 85 de mandate), Pedro Sánchez — care a eşuat şi el să treacă un guvern în luna martie—, cât şi cel al stângii radicale Unidos Podemos (71 de mandate), Pablo Iglesias, i-au refuzat liderului conservator orice sprijin. Prin urmare, chiar şi în condiţiile majorităţii simple, acesta din urmă are şanse reduse de a obţine măcar abţinerea unui anumit număr de parlamentari la votul de vineri.