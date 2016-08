O statuie nud, în mărime naturală, a lui Donald Trump, scoasă la licitaţie

O statuie nud, în mărime naturală, a candidatului republican la preşedinţie, Donald Trump, va fi scoasă la licitaţie, urmând ca suma obţinută din vânzare să ajungă la un grup de susţinere a imigranţilor.



Potrivit casei de licitaţii Julien's Auctions, statuia, intitulată „The Emperor Has No Balls”, este estimată să fie vândută pentru o sumă care ar varia între 10.000 şi 20.000 de dolari, în cadrul unui eveniment de artă contemporană organizat pe 22 octombrie la Los Angeles.



Statuia face parte dintr-o serie de lucrări apărute inopinat în mai multe spaţii publice din New York şi din alte patru oraşe din SUA în luna august şi îl înfăţişează pe Trump masiv, cu burtă, degetele mici, şi o parte din organele genitale lipsă.



Statuia din Los Angeles scoasă la licitaţie este singura rămasă după ce autorităţile locale le-au confiscat sau le-au distrus pe celelalte, a indicat Julien's.



Statuile au fost create de un colectiv de artişti anonim numit INDECLINE, iar o parte din suma obţinută în urma licitaţiei va merge la Forumul Naţional pentru Imigrări, o organizaţie care militează pentru drepturile imigranţilor.



La aceeaşi licitaţie de artă contemporană va fi scoasă la vânzare şi o lucrare a artistului Knowledge Bennett, „Hillary Clinton Cojones”, în care candidata democrată la Casa Albă este înfăţişată purtând un frac. Lucrarea este estimată să fie achiziţionată pentru o sumă care poate ajunge la 15.000 de dolari.