Barack Obama a pornit spre cel de-al 11-lea şi ultimul turneu în Asia

Barack Obama a părăsit miercuri Washingtonul pentru cel de-al 11-lea şi ultimul turneu asiatic, care îl va duce în China, pentru Summitul G20, apoi în Laos, o premieră pentru un preşedinte american, informează France Presse.



„Trei dosare mari ale preşedinţiei se vor afla în centrul acestei călătorii: schimbările climatice, economia mondială şi regiunea Asia-Pacific”, a spus consilierul Ben Rhodes.



După o scurtă trecere prin Nevada, preşedintele american se va opri la Hawaii, acolo unde s-a născut şi unde va susţine un discurs în cadrul congresului mondial al Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN).



El se va deplasa apoi în micul atol Midway, în mijlocul oceanului, în inima unei imense rezervaţii naturale marine a cărei creştere de patru ori a anunţat-o recent. Cunoscută sub denumirea de Papahanaumokuakea, această arie protejată unde pescuitul comercial a fost interzis găzduieşte circa 7.000 de specii marine.



Barack Obama va merge apoi la Hangzhou, în estul Chinei, pentru a participa la Summitul G20.



Cu această ocazie, este prevăzută o întâlnire bilaterală cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta despre situaţia din Siria, unde conflictul a devenit şi mai complicat odată cu intervenţia Turciei.



La 5 septembrie, el se va deplasa în Laos, devenind primul preşedinte american care ajunge în această mică ţară comunistă ce asigură în acest an preşedinţia ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est).



El va susţine un discurs în cadrul căruia ar urma să evidenţieze încă o dată avantajele Tratatului Transpacific de Liber-schimb (TPP), atacat din toate părţile în SUA şi care încă mai trebuie să treacă de Congres.



Obama are prevăzută şi o întrevedere cu preşedintele filipinez Rodrigo Duterte, care a avut tot mai multe declaraţii dure în cadrul campaniei sale populiste şi a ameninţat în mai multe rânduri că va rupe legăturile cu Washingtonul.



El se va deplasa apoi în micul oraş Luang Prabang, fosta capitală regală a Laosului, unde va participa la o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu tineri din Laos.



Laosul este ţara care a primit cele mai multe bombe pe cap de locuitor din lume, atunci când războiul din Vietnam s-a extins pe teritoriul său între 1964 şi 1973. Washingtonul şi Laosul, care au avut mult timp relaţii extrem de tensionate, au discutat în ultimele luni despre o consolidare a programului american de deminare şi de dezactivare a acestor dispozitive explozive.