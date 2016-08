The New York Times: Răspândirea de informaţii false – o puternică armă a Rusiei

„Pe fondul dezbaterii naţionale furtunoase despre parteneriatul Suediei cu NATO, dintr-o dată, Stockholmul oficial s-a confruntat cu o problemă alarmantă – fluxul de informaţii denaturate şi false din reţelele sociale, care aduce şi mai multă contradicţie în societate pe această temă”, scrie The New York Times.



Astfel, s-a susţinut că în cazul în care este semnat acordul, NATO va stoca pe teritoriul suedez arme nucleare secrete şi va putea fără acordul guvernului suedez să atace Rusia din Suedia. Mai mult, trupele NATO vor viola femeile suedeze, fără teama de a fi pedepsiţi penal.



În opinia autorului, toate aceste afirmaţii sunt evident false. „Dar dezinformarea începe să se infiltreze în mass-media mainstream, iar atunci când ministrul suedez al apărării Hultkvist a plecat într-un turneu prin ţară pentru a promova acordul cu NATO, în discursurile şi reuniunile sale el a fost interogat din nou şi din nou despre aceste falsuri”, – spune articolul.



Autorităţile suedeze nu au fost în măsură să identifice sursa fluxului de informaţii false. Dar ele, precum şi numeroşi analişti şi experţi din serviciile europene de informaţii şi din SUA, cred că principalul suspect este Rusia. Prevenirea extinderii NATO este unul dintre laitmotivele politicii externe a preşedintelui Putin, care în 2008 a invadat Georgia, în principal, pentru a preveni un astfel de scenariu.



În Crimeea, în estul Ucrainei, iar acum în Siria, Putin etalează armata sa modernizata. Dar puterea economică în general nu îi permite să se confrunte în mod deschis cu NATO, UE sau Statele Unite. În schimb, investeşte resurse în campanii media pe care le-a transformat în adevărate arme, folosind o varietate de mijloace pentru a semăna îndoială şi divizare. Scopul, slăbirea coeziunii statelor membre, pentru a semăna discordie în politica lor internă şi eroda rezistenţa opusa Rusiei.



Moscova consideră politica globală ca pe un sistem de operaţiuni speciale şi chiar crede ca ea însăşi este obiectul unor operaţiuni speciale ale Occidentului. Gleb Pavlovski, care până în 2008 a ajutat la crearea maşinii de propaganda a Kremlinului, spune ca există o mulţime de centre, dintre care unele asociate cu statul rus, implicate în inventarea diverselor informaţii false.



Potrivit publicaţiei, astăzi, dezinformarea este considerata un aspect important al doctrinei militare a Rusiei si este folosita mult mai sofisticat şi pe scara mult mai larga decât în Uniunea Sovietică.



NATO şi UE au înfiinţat departamente speciale pentru a identifica şi contracara dezinformarea, dar Kremlinul foloseşte atât mass-media convenţională (agenţia de ştiri Sputnik şi postul de televiziune RT) dar şi canale sub acoperire, care sunt aproape întotdeauna imposibil de urmărit, se spune in articol.



Potrivit experţilor, principala sarcină a dezinformării este subminarea încrederii în versiunea oficială a evenimentelor (şi, în general, în ideea că ar exista o versiune adevărată a evenimentelor), precum şi provocarea unei paralizii a vieţii politice.



O anumită declaraţie „apare undeva în Rusia”, pe site-urile mass-media controlate de statul rus, sau pe diverse alte site-uri ”informative”, spune jurnalistul suedez şi avocatul Anders Lindberg. „Apoi, documentul falsificat devine sursa pentru un articol de agenţie care este răspândit pe site-uri ale extremei stânga sau extremei dreapta. Cei care preiau ştirile de pe aceste site-uri, postează link-uri şi aşa informaţia falsă se răspândeşte. Nimeni nu poate determina modul în care sunt realizate aceste declaraţii, dar ele sunt aspecte-cheie în elaborarea de politici în domeniul securităţii „, – a spus el.



Potrivit jurnalistului suedez Patrick Oksanen, ideea principală a dezinformării este că „democraţia liberală este corupta, ineficienta, haotica şi, în cele din urmă, deloc democratică”.



O altă idee promovata este despre incompetenţa guvernelor europene, precum şi afirmaţia că oficialii europeni sunt marionetele SUA.



„RT şi Sputnik se declara voci independente, alternative”, – aminteşte ziarul.



Dar în materialele celor două Occidentul pare negru, fragmentat, violent, în descompunere, fragil şi plin de imigranţi criminali.