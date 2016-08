Cel mai bătrân om din lume trăieşte în Indonezia; Are 145 de ani

Sursa: www.digi24.ro Foto: The Mirror 29.08.2016 15:57

Indonezianul Mbah Gotho s-a născut acum 145 de ani. Bărbatul susţine că este decanul de vârstă al omenirii. Potrivit cărţii sale de identitate, a cărei autenticitate este garantată de autorităţile indoneziene, bărbatul a văzut lumina zilei pe 31 decembrie 1870 la Sragen, în centrul insulei Jawa, scrie The Independent, preluat luni de soirmag.be.



Mbah Gotho a mărturisit pe site-ul Liputan 6 că s-a săturat să trăiască. Face pregătiri de înmormântare din 1992, iar piatra de mormânt este gata. De câţiva ani, bătrânul are nevoie de ajutor şi nu se mai poate hrăni şi spăla singur. Nu mai are pe nimeni din familie: i-au murit fraţii şi surorile, cele patru soţii şi copiii.



Prin urmare, la 145 de ani, indonezianul ar fi decanul de vârstă al omenirii, depăşind recordul franţuzoaicei Jeanne Calment, care a murit la 122 de ani. Însă data naşterii trecută pe cartea de identitate a lui Mbah Gotho este greu de verificat de autorităţile din afara ţării, astfel încât recordul nu poate fi inclus în cărţile de specialitate, precizează The Independent.