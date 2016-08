Theresa May va discuta miercuri cu membrii cabinetului despre strategia pentru Brexit

Prim-ministrul britanic Theresa May îi va reuni miercuri pe membrii cabinetului său pentru discuţii legate de strategia de punere în aplicare a ieşirii ţării din Uniunea Europeană, transmite DPA, preluând o ştire a Press Association.



Întâlnirea va avea loc la Chequers, reşedinţa rurală oficială a prim-ministrului britanic, în Buckinghamshire.



Se aşteaptă ca discuţiile să se concentreze pe paşii pe care guvernul trebuie să-i urmeze după rezultatul referendumului din 23 iunie, în contextul speculaţiilor că Theresa May ar putea invoca articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, declanşând astfel oficial procedurile de ieşire din Uniune, fără consultarea parlamentului.



Majoritatea membrilor legislativului au fost împotriva ieşirii ţării din UE, ceea ce înseamnă că un vot pentru aprobarea planurilor finale s-ar putea solda cu respingerea acestora.



Sâmbătă, cotidianul The Daily Telegraph a scris că Theresa May intenţionează să declanşeze procedura de „divorţ" de UE fără acordul parlamentului, însă o sursă din Downing Street, citată de Press Association, a respins informaţia, afirmând că dna May „este hotărâtă să pună în aplicare decizia luată de populaţie" la referendum.