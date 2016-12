SUA: A fost înregistrată a doua cea mai caldă lună noiembrie

A doua cea mai caldă lună noiembrie din Statele Unite a fost înregistrată în acest an, potrivit datelor National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), scrie joi UPI.com.



Temperaturile ridicate de luna trecută în Statele Unite au făcut din toamna acestui an, definită de NOAA ca fiind lunile octombrie şi noiembrie, cea mai caldă toamnă din istorie. Media temperaturii în timpul celor două luni a fost cu 4,1 grade mai ridicată, decât media secolului trecut.



Pe aproape întreg cuprinsul SUA a fost mai cald decât de obicei în octombrie şi noiembrie, însă în mod special în statele Minnesota, Wisconsin, Iowa şi Michigan.



Cele mai recente date strânse de NOAA indică posibilitatea stabilirii unui nou record în SUA. În perioada ianuarie-noiembrie media temperaturii este de 56,9 grade Fahrenheit (circa 13,83 grade Celsius), a doua cea mai mare valoare înregistrată vreodată. Prezentul record este de 57 de grade Fahrenheit (circa 13,88 grade Celsius) şi a fost stabilit în 2012.



În noiembrie, precipitaţiile au fost mixte, iar condiţiile de secetă au fost reprezentative mai ales pentru sud şi sud-est, în timp ce nord-vestul SUA la oceanul Pacific a fost emblematic pentru ploi.