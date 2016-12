Siria: Reuniune americano-rusă, sâmbătă, la Geneva, pentru a încerca „salvarea oraşului Alep”

Secretarul de stat american, John Kerry, a anunţat vineri, la Paris, o reuniune sâmbătă, la Geneva, între experţi americani şi ruşi pentru a încerca "sa salveze Alepul" pe baza unui plan de încetare a focului, evacuare a civililor şi transport de ajutor umanitar, relatează AFP.



"Astăzi (vineri) am lucrat şi voi continua să lucrez asupra modalităţii de a salva Alepul de la o distrugere completă (...) Mâine, o echipă venită din America, sub îndrumarea preşedintelui (Barack) Obama, va fi la Geneva alături de ruşi şi sper că vom ajunge la un fel de aranjament pentru a vedea cum să fie protejaţi civilii şi ce se va întâmpla cu opoziţia armată", a declarat John Kerry în cursul unei recepţii la ambasada Statelor Unite la Paris.



"Lucrăm din greu cu oameni cu care avem dezacorduri pentru a vedea dacă putem găsi o modalitate, în numele umanităţii şi decenţei, de a proteja aceste vieţi, a încerca separarea combatanţilor şi a face să avanseze procesul. Suntem pe-aproape, dar încă nu am ajuns la asta", a adăugat şeful diplomaţiei americane care va părăsi Parisul sâmbătă seară pentru a reveni în Statele Unite, după o reuniune internaţională asupra Siriei, organizată în cursul dimineţii în capitala Franţei.



Un responsabil cu rang înalt din cadrul Departamentului de Stat a precizat că această reuniune se va defăşura la nivel "tehnic, şi nu la nivel de miniştrii de externe" şi prin urmare John Kerry nu se va deplasa în Elveţia.