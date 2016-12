Parlamentul britanic susţine declanşarea procedurii Brexit până în martie 2017

Membrii Parlamentului britanic au votat în favoarea planului Guvernului Theresa May de a declanşa până în martie 2017 procedura de scoatere a Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează Sky News.





În favoarea programului Brexit au votat 448 de parlamentari, iar 75 s-au pronunţat împotrivă.



Votul a avut loc în cadrul unei moţiuni iniţiate de Partidul Laburist (centru-stânga, de opoziţie), care a cerut Guvernului conservator un plan detaliat privind procedura de ieşire din Uniunea Europeană.



Premierul Theresa May este supusă presiunilor deputaţilor, mediilor de afaceri şi investitorilor pentru a prezenta o strategie clară privind viitoarea relaţie a Marii Britanii cu Uniunea Europeană.



"Vrem detalii şi claritate, pentru a se pune capăt acestui circ al incertitudinii", a declarat un purtător de cuvânt al grupului parlamentar laburist din Camera Comunelor, Keir Starmer, citat de Reuters.



Premierul Theresa May a părut să tergiverseze declanşarea procedurii Brexit prin activarea Articolului 50 al Tratatului UE. Liderii UE au cerut Marii Britanii să accelereze ieşirea din UE pentru a pune capăt incertitudinii. În acest context, Theresa May a semnalat că va declanşa procedura de ieşire din UE până în martie 2017. Negocierile vor dura cel mult doi ani, iar liderii UE vor ca ieşirea efectivă a Marii Britanii să se producă înaintea alegerilor europarlamentare din 2019.