Guvernul britanic se delimitează de afirmaţiile lui Boris Johnson despre războaiele prin procură ale saudiţilor

Premierul britanic, Theresa May, s-a delimitat joi de poziţia ministrului său de externe, Boris Johnson, care a sugerat că Arabia Saudită se află în spatele unor războaie din Orientul Mijlociu, transmite AFP.



Aceste afirmaţii reflectă 'poziţia personală a ministrului de externe', a declarat în faţa presei purtătorul de cuvânt al premierului May, insistând că respectiva declaraţie a lui Johnson nu este şi poziţia executivului de la Londra.



Acelaşi purtător de cuvânt a subliniat că Boris Johnson, care va efectua duminică o vizită în Arabia Saudită, va putea cu acest prilej 'să prezinte modul în care Marea Britanie vede relaţia ei cu Arabia Saudită şi activitatea pe care dorim să o desfăşurăm împreună cu ei şi cu alţi parteneri din regiune pentru a pune capăt conflictului teribil din Yemen'.



Premierul Theresa May tocmai a participat în Bahrein la summitul anual al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), unde a declarat că Marea Britanie este pregătită să contribuie la consolidarea securităţii statelor arabe din Golf în faţa 'agresivităţii' Iranului în special, contribuţie ce s-ar putea concretiza inclusiv în investiţii în sectorul militar şi în instruirea armatelor din zonă.



În timpul unei conferinţe pe tema dialogului în zona Mării Mediterane, desfăşurată săptămâna trecută la Roma, Boris Johnson a criticat deopotrivă Arabia Saudită şi Iranul, state care se confruntă indirect în războiul din Yemen, unde fiecare susţine militar una dintre cele două părţi aflate în conflict.



'Există responsabili politici care deturnează şi abuzează de religie şi de diferite ramuri ale aceleiaşi religii în scopul de a-şi urmări obiectivele politice. Aceasta este una dintre cele mai mari probleme ale întregii regiuni', a declarat Johnson.



'Tragedia pentru mine este că nu există un leadership puternic', 'nu există destui responsabili de anvergură' pregătiţi să 'meargă dincolo de grupul lor sunnit sau şiit', a adăugat el, înainte de a viza mai precis Arabia Saudită, un aliat al Regatului Unit în regiune, şi Iranul. 'Pentru aceasta îi aveţi pe saudiţi, Iranul, care se instalează, fac pe păpuşarii şi duc războaie prin procură', a mai spus fostul primar al Londrei, devenit şef al diplomaţiei britanice şi care s-a evidenţiat în trecut prin numeroase gafe.



Totuşi, monarhiile statelor din zona Golfului au fost adesea acuzate că susţin financiar unele părţi implicate în războaiele din Orientul Mijlociu, mai ales în Siria, acuzaţii dezminţite de responsabilii acestor state.