Opt din 10 sud-coreeni cer demisia imediată sau punerea sub acuzare a preşedintei Park

Aproape opt din 10 sud-coreeni cer demisia imediată sau punerea sub acuzare a preşedintei Park Geun-hye, relevă marţi un sondaj local, citat de agenţia Xinhua.



Potrivit unui sondaj online pe un eşantion de 1.000 de persoane cu vârsta între 15 şi 69 de ani care trăiesc în capitala Seul şi alte oraşe mari, 62,4% au răspuns că preşedinta Park trebuie să demisioneze imediat.



Majoritatea respondenţilor cer demisia voluntară imediată, dat fiind că procesul de punere sub acuzare durează mult timp, dar 14,4% au declarat că Park ar trebui să fie pusă sub acuzare prin intermediul parlamentului şi al curţii constituţionale.



Adunarea Naţională, cu 300 de mandate, a anunţat un vot pentru suspendarea preşedintei Park în timpul unei sesiuni plenare programate vineri.



Pentru a depăşi pragul de două treimi, cel puţin 28 de parlamentari ai partidului la putere Saenuri ar trebuie să voteze pentru, în condiţiile în care 172 de parlamentari din opoziţie şi independenţi au depus o moţiune pentru destituire sâmbăta trecută.



Dacă moţiunea trece prin parlamentul unicameral, preşedinta Park va fi imediat lipsită de toate puterile. Este necesar de asemenea ca moţiunea să fie susţinută de două treimi din cei nouă judecători ai curţii constituţionale, care are la dispoziţie 180 de zile pentru a delibera, în vederea punerii sub acuzare.



Numai 13,1% preferă demisia voluntară a preşedintei implicată într-un scandal de corupţie, pentru a permite organizarea de alegeri prezidenţiale anticipate în 2017.



Totodată, 76,7% dintre respondenţi au declarat că preşedinta Park este principala responsabilă pentru scandalul în care ea este implicată împreună cu confidenta şi vechea ei prietenă Choi Soon-sil.



Choi a fost acuzată de extorcare de zeci de milioane de dolari de la principalele conglomerate pentru a înfiinţa două fundaţii non-profit controlate de ea.



Prietena de decenii a preşedintei a fost de asemenea acuzată că a primit documente prezidenţiale secrete şi s-a amestecat din umbră în afacerile de stat.



Dintre respondenţi, 10,2% au declarat că Choi şi membrii familiei ei trebuie să îşi asume partea cea mai mare din responsabilitate pentru scandal.