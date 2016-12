Actorul britanic Peter Vaughan din „Game of Thrones” a murit la 93 de ani

06.12.2016

Actorul britanic Peter Vaughan, cunoscut pentru rolul Aemon Targaryen din serialul de televiziune „Game of Thrones” a murit marţi la vârsta de 93 de ani.



Vaughan, care suferea de o pierdere parţială a vederii, l-a interpretat timp de cinci ani pe prinţul căzut în dizgraţie Aemon Targaryen, surghiunit la Zid, în Rondul de Noapte, unde a devenit maester (membru al unui ordin format din învăţaţi şi tămăduitori) în serialul bazat pe opera fantastică a lui George R.R. Martin.



„Trist, Peter Vaughan a murit în jurul orelor 10.30 dimineaţa. S-a stins liniştit înconjurat de familia sa”, a informat agentul său, Sally Long-Innes.

Vaughan era cunoscut în Marea Britane pentru rolurile sale în serialele din anii 1970 precum „Porridge”, „Citizen Smith” şi mai târziu, „Our Friends in The North”. El a jucat şi în thriller-ul „The Naked Runner” (1967), alături de Frank Sinatra.



Vaughan, al cărui nume real era Peter Ohm, s-a născut pe 4 aprilie 1924 la Shropshire (centrul Marii Britanii), şi a fost căsătorit cu actriţa Billie Whitelaw timp de 12 ani. Anterior el a fost căsătorit tot cu actriţa Lillias Walker.