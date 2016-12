Un solicitant de azil a violat şi ucis o studentă în Germania

Un tânăr de 17 ani din Afganistan, solicitant de azil în Germania, a fost arestat sub acuzaţii extrem de grave. El este suspectat că a violat şi a ucis o studentă în vârstă de 19 ani.



Cazul a avut loc la Freiburg, în sud-vestul Germaniei. Trupul neînsufleţit al tinerei a fost găsit pe malul râului Dreisam. Potrivit The Sun, victima care este fiica unui avocat din cadrul Comisiei Europene a fost atacată în timp ce se întorcea acasă, violată şi ucisă.



Autorităţile germane au arestat un tânăr din Afganistan, un solicitant de azil, care se afla de un an în Germania, după ce s-a stabilit, pe baza probelor ADN, că a fost prezent la locul crimei. Tânăra lucra ca voluntar la un centru de refugiaţi, însă nu este clar dacă aceasta şi-a cunoscut agresorul.



Arestarea făptaşului a fost dezbătută sâmbătă pe reţelele de socializare, unele mesaje fiind însoţite de comentarii dure la adresa cancelarului Angela Merkel pentru politica sa de deschidere faţă de imigranţi.



Pe 10 noiembrie, o altă tânără, în vârstă de 27 de ani, a fost găsită moartă într-o pădure din Endingen, dar până în prezent anchetatorii nu au descoperit vreo legătură între cele două crime.