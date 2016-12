Revelionul securităţii extreme

31.12.2016

Revelionul din acest an va fi unul al securităţii extreme. Din cauza ameninţării teroriste, autorităţile din oraşe precum Paris, Berlin, Bruxelles şi New York au luat măsuri speciale pentru noaptea de 31 decembrie. Militari şi poliţişti înarmaţi până-n dinţi vor fi trimişi pe străzi, iar pieţele în care sunt organizate petreceri au fost înconjurate de bariere de beton, camioane cu nisip şi detectoare de metale.



Măsuri extreme de securitate au fost luate în Franţa, pentru noaptea de Revelion. O sută de mii de poliţişti şi militari vor patrula în toată ţara, pentru a preveni atentate similare celor de la Paris şi Nisa.



„Operaţiunile de securitate sunt mai intense faţă de anii trecuţi, dar ideea de bază rămâne aceeaşi, asigurarea securităţii francezilor”, a declarat Jean-Yves Le Drian, ministrul francez al apărării.



Belgia se teme şi ea de noi atentate, aşa că oficialii de la Bruxelles au sporit paza în întreaga ţară.



Atmosfera e mai rece comparativ cu anii trecuţi, după tot ceea ce s-a întâmplat la începutul anului. Sunt mai puţini oameni pe stradă, atmosfera nu mai e la fel de festivă.



În Berlin, aproape 2.000 de poliţişti vor patrula de Revelion. Numărul lor a fost sporit după atacul din 19 decembrie, soldat cu 12 morţi, după ce un camion a intrat în plin în mulţime la târgul de Crăciun din capitala germană. Autorităţile au instalat bariere de beton în apropierea Porţii Brandenburg, unde va avea loc petrecerea dintre ani, la care sunt aşteptaţi sute de mii de oameni.



„Sunt luate toate măsurile pentru prevenirea unui posibil atac, instalăm bariere din beton, pentru a împiedica vehiculele să pătrundă în zona de petrecere. Ofiţerii de poliţie vor fi echipaţi cu arme automate”, a anunţat Thomas Neuendorf, purtătorul de cuvânt al poliţiei din Berlin.



Bariere de beton au fost instalate şi în Praga, oraş ai cărui oficiali susţin că e cel mai sigur loc în care îţi poţi petrece Revelionul.



„Ne simţim în siguranţă, vezi poliţişti peste tot, suntem fericiţi. Nu-i niciun motiv de teamă”, spune un localnic.



Şi autorităţile din New York au sporit măsurile de securitate pentru petrecerea de Revelion din Times Square. Vor patrula opt mii de poliţişti, iar intrările în piaţă vor fi blocate de camioane încărcate cu nisip.



„Vor fi folosite detectoare de metale, pentru scanarea celor care intră în zonele de observaţie. Vom trimite pe teren întreg detaşamentul de câini antrenaţi pentru detectarea explozibililor, atât la eveniment, cât şi în sistemul de transport în comun”, a declarat Carlos Gomez, un oficial din Departamentul de Poliţie al metropolei americane.



Două milioane de oameni vor participa la petrecerea din Times Square, una dintre cele mai populare din lume. Cele 11 intrări în Times Square vor fi blocate de 65 de camioane pline cu nisip pentru a împiedica atacuri precum cele de la Nisa şi Berlin. În plus, Times Square va fi supravegheată de pe clădiri, din aer şi de la sol.



Dincolo de aceste măsuri, se fac repetiţii generale, pentru ca momentele care vor marca despărţirea de 2016 să fie reuşite.



Testul pentru confetti este extrem de important, pentru că organizatorii vor să se asigure că milioanele de hârtii colorate vor împânzi piaţa, indiferent de condiţiile meteo.