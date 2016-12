AFP: Lumea se pregăteşte pentru trecerea în Noul An în condiţii de măsuri sporite de securitate

Lumea se pregăteşte sâmbătă pentru o noapte lungă de festivităţi pentru Anul Nou în condiţiile unor măsuri sporite de securitate, la capătul unui an marcat de o serie de atentate sângeroase împotriva civililor, relatează AFP citată de Agerpres Ouagadougou, Istanbul, Orlando, Bruxelles, Bagdad..., lista este lungă cu oraşele lovite de atentate oarbe în 2016.La Nisa (68 de morţi) şi la Berlin (12 morţi), mulţimi de oameni au fost luate drept ţintă de camioane-berbece, într-un scenariu de care serviciile de securitate se tem pentru noaptea de Revelion.În pofida acestor temeri, oamenii vor ieşi însă pe străzi în Asia, Orientul Mijlociu, Africa, Europa şi apoi în America, pentru a intra într-un Nou An plin de incertitudini politice şi geopolitice.Din cauza decalajului orar, Sydney va fi, la ora 13,00 GMT, prima metropolă care va intra în Noul An, ce va începe cu o feerie pirotehnică csre va dura 12 minute în emblematicul său golf.Dar Australia se află şi în prima linie a luptei împotriva terorismului. Două mii de poliţişti suplimentari vor fi desfăşuraţi la Sydney după arestarea unui bărbat din cauza ameninţărilor legate de Anul Nou. În urmă cu o săptămână, Canberra anunţa că a dejucat ''un complot terorist'' pentru ziua de Crăciun la Melbourne.''Îi încurajez pe toţi să se bucure de seara Anului Nou ştiind că poliţia face tot ce se poate pentru ei pentru a le asigura securitatea'', a declarat şeful executivului din statul australian New South Wales, Mike Baird. Un milion şi jumătate de persoane sunt aşteptate sâmbătă seara la Sydney pentru focul de artificii.Pe toate continentele, securitatea se află în centrul preocupărilor. Jakarta a anunţat şi ea că a dejucat un proiect de atentat al unei grupări cu legături cu Statul Islamic de Crăciun şi zeci de persoane şi-au pierdut viaţa în ultimele zile în Filipine în atacuri atribuite mişcării islamiste.Israelul a difuzat la rândul său vineri o atenţionare în legătură cu riscuri ''imediate'' de atentate susceptibile de a viza turişti îndeosebi israelieni în India.La New York, 165 de vehicule ''blocante'' — inclusiv maşini de gunoi — vor fi plasate în ''locuri strategice'', şi îndeosebi în împrejurimile Times Square, unde sunt aşteptate peste un milion de persoane.La Berlin, blocuri de beton şi vehicule blindate vor fi plasate pe arterele care duc la Poarta Brandenburg. La Koln, efectivele de poliţie au fost majorate considerabil, la un an după valul de agresiuni cu caracter sexual comise de către migranţi.Dispozitivele de securitate au fost întărite şi la Roma în jurul Pieţei Sf. Petru, unde Papa Francisc va celebra Te Deum după-amiază.La Paris, circa o jumătate de milion de persoane sunt aşteptate sâmbătă seara pe Champs-Elysées. Securitatea se doreşte a fi una maximă: aproape 100.000 de poliţişti, jandarmi şi militari sunt mobilizaţi în toată Franţa.La Rio, în Brazilia, peste două milioane de persoane sunt aşteptate pe plaja Copacabana, unde va avea loc un foc de artificii, care va fi redus de la 16 minute la 12 minute, din lipsă de finanţare într-un oraş care se redresează cu greu după cheltuielile pentru organizarea Cupei Mondiale de Fotbal în 2014, apoi a Jocurilor Olimpice.America va fi ultimul continent care va păşi în Noul An, care se anunţă plin de necunoscute, începând cu intrarea la Casa Albă a lui Donald Trump, pe care nu paria nimeni în urmă cu un an, notează AFP.