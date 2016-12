Sorin Grindeanu, desemnat pentru funcţia de premier al României de preşedintele Klaus Iohannis

Şeful statului român a semnat, în această dimineaţă, decretul prin care acceptă propunerea PSD şi ALDE.



„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie a.c., decretul privind desemnarea domnului Sorin Mihai Grindeanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituţia României, republicată”, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale române.



Grindeanu este a doua propunere a social democraţilor pentru funcţia de premier. Prima variantă avansată a fost refuzată de şeful statului. Sorin Grindeanu este membru al partidului PSD din 1996 şi a ocupat mai multe funcţii în partid, însă a ajuns în prima scenă în timpul Guvernului Ponta, când a ocupat, pentru aproape un an, funcţia de ministru al Comunicaţiilor, intrând ulterior în echipa lui Liviu Dragnea. Între 2008 şi 2016 a fost senator, însă a demisionat după ce a devenit preşedinte al CJ Timiş.



Sorin Grindeanu s-a născut în data de 5 decembrie 1973, în Caransebeş, este căsătorit şi are doi copii. În anul 1992 a absolvit Liceul Traian Doda din Caransebeş, iar în anul 1997 a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.



Şi-a început activitatea profesională în anul 1998 când pentru doi ani a ocupat postul de preparator la Facultatea de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. În perioada 2000 – 2001 a fost asistent la aceeaşi facultate.



În luna noiembrie 2001, până în 2014 a fost director la Direcţia pentru Tineret şi Sport a judeţului Timiş. Din anul 2005, timp de trei ani a muncit în domeniul privat, iar în anul 2008, până în 2012 a devenit viceprimar al municipiului Timişoara. În anul 2012, la alegerile parlamentare a fost ales deputat, însă a demisionat din Parlament în 29 iunie 2016 când a câştigat alegerile locale şi a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, funcţie pe care o ocupă în prezent.



În perioada decembrie 2014- noiembrie 2015, Sorin Grindeanu a ocupat funcţia de ministru pentru Societatea Informaţională.



În anul 1996 s-a înscris în PDSR care ulterior a devenit PSD, ocupând mai multe funcţii. Din anul 1998, până în 2001 a fost vicepreşedinte la organizaţia de tineret a PSD Timiş, din 2002 a fost membru în Biroul Executiv judeţean al PSD Timiş şi membru în Consiliul Naţional al TSD. În anul 2003 a fost ales preşedinte executiv al PSD Timiş, iar în 2005 a fost ales preşedinte al PSD Timişoara şi prim-vicepreşedinte al PSD Timiş.



În anul 2015 el a fost ales preşedintele PSD Timiş, funcţie pe care o ocupă şi în prezent.



Potrivit declaraţiei sale de avere, Sorin Grindeanu are împreună cu soţia sa, Mihaela, două terenuri intravilane, unul în comuna Giroc cumpărat în anul 2005 de 503 mp şi altul cumpărat în anul 2011, de 270 mp, în Timişoara. Soţia lui Grindeanu mai deţine un teren intravilan de 2,8 ha în comuna Banloc din judeţul Timiş.



Familia Grindeanu mai deţine şi o casă în comuna Giroc din judeţul Timiş, potrivit celei mai recente declaraţii de avere postată pe site-ul Consiliului Judeţean Timiş. Locuinţa a fost construită în anul 2007.



La capitolul autoturisme, Grindeanu a trecut în declaraţia de avere un motociclu ATV pe care l-a cumpărat în anul 2009.



În luna martie a.c., actualul lider al PSD Timiş a vândut un apartament cu suma de 30.000 de euro.



Sorin Grindeanu a acordat şi două împrumuturi, unul de 83.000 de lei şi altul de 20.000 de euro către o societate comercială la care soţia sa este acţionar. El are si un credit contractat în anul 2007, scadent în anul 2035, în valoare de 44.868 euro.



La venituri, Grindeanu a trecut indemnizaţia de 7.610 lei de la Parlamentul României, 86.228 lei salariul ca ministru şi 8 lei venituri şi dobânzi. Pe lângă veniturile soţiei, în declaraţia de avere a social-democratului apare şi o donaţie de 10.000 de euro de la tatăl său, Nicolae Grindeanu.