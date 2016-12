VIDEO

Americanii se pregătesc de Revelion: Zeci de muncitori lucrează intens pentru ca globul din Times Square să ofere un spectacol de neuitat

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.12.2016 12:26

Au rămas ore numărate până la noaptea dintre ani. La New York, pregătirile pentru marea petrecere de Revelion sunt pe ultima sută de metri.



Zeci de muncitori lucrează intens pentru ca globul din Times Square să ofere, ca în fiecare an, un spectacol de neuitat, atunci când va fi coborât.



Acesta are diametrul de peste trei metri şi cântăreşte aproximativ cinci tone. Pentru ca uriaşul glob să îşi păstreze strălucirea, aproape 300 de cristale au fost înlocuite. Nu este pentru prima dată când globul este redecorat.



Tradiţia datează din 1907, iar pe acea vreme era din oţel. Globul strălucitor se numără printre cele mai cunoscute simboluri pe care americanii le asociază cu petrecerile de stradă de Anul Nou.



Autorităţile se aşteaptă ca un milion de oameni să participe la ceremoniile din piaţă.