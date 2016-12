Poliţia germană a înregistrat 877 de atacuri împotriva căminelor refugiaţilor în acest an

Sursa: agerpres.ro Foto: reuters.com 03.12.2016 17:09

De la începutul anului şi până acum au fost comise 877 de atacuri în Germania împotriva căminelor refugiaţilor, a anunţat sâmbătă poliţia, lăsând să se înţeleagă că numărul total al agresiunilor de acest tip va fi cu mult sub cele 1.031 de cazuri înregistrate pe tot parcursul lui 2015, transmite DPA.



Oficiul Federal al Poliţiei a anunţat că 816 dintre delictele anunţate în primele 11 luni ale anului 2016 au fost comise de extremişti de extrema dreaptă.

În aproape 350 din totalul de 877 de atacuri au fost distruse proprietăţi, 203 au fost caracterizate drept delicte având de-a face cu propaganda şi 151 au fost considerate incidente violente.



Poliţia a refuzat să estimeze dacă numărul total al delictelor de acest tip din acest an va fi mai mic decât în 2015, deoarece multe cazuri sunt încă sub investigaţie.



În 2015, circa 900.000 de solicitanţi de azil au ajuns în Germania. Pentru acest an, guvernul se aşteaptă să primească sub 300.000 de migranţi.