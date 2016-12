2016 - Anul în care muzica a murit

Când vine vorba de cântăreţii emblematici care au murit anul acesta, 2016 ar putea fi cel mai rău an. David Bowie, Glenn Frey, Prince, Merle Haggard, Leonard Cohen şi George Michael sunt doar o parte dintre artiştii influenţi care s-au stins anul acesta. Presa străină se referă la 2016 ca fiind „anul în care muzica a murit”.



2016 ar putea fi anul cu cele mai multe decese ale legendelor pop din 1970-1971, când, în decurs a 11 luni, i-am pierdut pe Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison şi Louis Armstrong.



Artiştii din industria muzicală care au murit în 2016:



5 ianuarie: Pierre Boulez, un celebru compozitor şi dirijor francez, a murit la vârsta de 90 de ani.



10 ianuarie: David Bowie, o legendă a muzicii pop-rock internaţionale, a murit din cauza unui cancer hepatic la două zile după ce împlinise vârsta de 69 de ani. De ziua lui de naştere, pe 8 ianuarie, celebrul artist britanic şi-a lansat ultimul album de studio, intitulat „Blackstar”.



14 ianuarie: Producătorul muzical René Angélil, soţul cântăreţei Céline Dion, a murit la vârsta de 73 de ani din cauza unui cancer.



26 ianuarie: Cântăreţul britanic Black (Colin Vearncombe), interpretul cântecului „Wonderful Life”, a murit la vârsta de 53 de ani, în urma unui accident de automobil.



8 martie: George Martin, fostul producător şi aranjor muzical al trupei The Beatles, a murit la vârsta de 90 de ani. George Martin era supranumit adeseori „al cincilea Beatle”.



11 martie: Keith Emerson, cofondatorul şi clăparul trupei de rock progresiv Emerson, Lake & Palmer, a murit la vârsta de 71 de ani. Artistul s-a împuşcat în cap cu o armă de foc.



16 martie: Cântăreţul şi dirijorul Frank Sinatra Jr., fiul celebrului cântăreţ şi actor american Frank Sinatra, a murit la vârsta de 72 de ani, în urma unui stop cardiac.



2 aprilie: Saxofonistul de jazz Leandro „Gato” Barbieri, recompensat cu un premiu Grammy pentru coloana sonoră a filmului „Ultimul tango la Paris”, regizat de Bernardo Bertolucci, cu Marlon Brando şi Maria Schneider, şi care a înregistrat zeci de albume de-a lungul unei cariere de peste şapte decenii, a murit la vârsta de 83 de ani.



6 aprilie: Cântăreţul american Merle Haggard, o legendă a muzicii country, a murit în ziua în care a împlinit vârsta de 79 de ani în oraşul Palo Cedro din statul California.



21 aprilie: Cântăreţul american Prince, o legendă a muzicii pop internaţionale, a murit la vârsta de 57 de ani, în urma unei supradoze de medicamente, în reşedinţa sa din statul Minnesota.



21 aprilie: Muzicianul american Lonnie Mack, ale cărui înregistrări instrumentale au influenţat o serie de chitarişti celebri, precum Stevie Ray Vaughan şi Jeff Beck, a murit la vârsta de 74 de ani, în oraşul Nashville din statul american Tennessee.



24 aprilie: Cântăreţul soul Billy Paul, interpretul piesei „Me & Mrs. Jones”, a murit la vârsta de 80 de ani.



24 aprilie: Cântăreţul congolez Papa Wemba, o legendă a muzicii africane, supranumit „regele muzicii rumba”, a murit la vârsta de 66 de ani, după ce şi-a pierdut cunoştinţa pe scenă, în timpul unui concert pe care l-a susţinut în Coasta de Fildeş.



19 mai: John Berry, unul dintre membrii fondatori ai grupului rap-rock Beastie Boys, a murit într-un azil din oraşul Danvers, din statul american Massachusetts, la vârsta de 52 de ani.



22 iunie: Compozitorul şi dirijorul britanic Harry Rabinowitz, care a înregistrat coloanele sonore pentru peste 60 de filme, inclusiv pentru lungmetrajele „Carele de foc” şi „Pacientul englez”, a murit la vârsta de 100 de ani.



24 iulie: Soprana şi actriţa americană Marni Nixon, supranumită „vocea invizibilă de la Hollywood”, deoarece a realizat dublajul de voce pentru multe actriţe din musicaluri celebre, a murit la vârsta de 86 de ani.



19 august: Managerul şi producătorul muzical Lou Pearlman, creatorul grupurilor pop-dance Backstreet Boys şi NSYNC, a murit la vârsta de 62 de ani într-o închisoare federală americană.



28 august: Cântăreţul mexican Juan Gabriel, o legendă a muzicii latino-americane timp de peste patru decenii, a murit în urma unui infarct la vârsta de 66 de ani.



23 octombrie: Cântăreţul britanic Pete Burns, solistul trupei Dead or Alive, a murit în urma unui infarct la vârsta de 57 de ani.



7 noiembrie: Compozitorul şi interpretul canadian Leonard Cohen a încetat din viaţă, în somn, în reşedinţa lui din Los Angeles la vârsta de 82 de ani. Celebrul artist nord-american suferea de cancer.



18 noiembrie: Sharon Jones, o cântăreaţă care a avut o contribuţie majoră la revenirea în actualitate a stilului soul, prin intermediul grupului ei, Dap-Kings, a murit la vârsta de 60 de ani.



7 decembrie: Muzicianul britanic Greg Lake, solistul şi basistul trupelor King Crimson şi Emerson, Lake & Palmer, a murit la vârsta de 69 de ani.



11 decembrie: Cântăreaţa macedoneană Esma Redzepova, supranumită „regina muzicii rome”, una dintre primele artiste din Europa care au avut succes cântând în limba romă, a murit la vârsta de 73 de ani.



18 decembrie: Cântăreaţa Léo Marjane, o vedetă a muzicii franceze din anii 1940, care a contribuit decisiv la introducerea jazzului în Franţa, a murit la vârsta de 104 ani.



24 decembrie: Rick Parfitt, chitaristul trupei Status Quo, a murit într-un spital din Spania la vârsta de 68 de ani. Muzicianul britanic a decedat din cauza unei infecţii severe, în urma unor complicaţii medicale apărute după o accidentare la un umăr. Artistul britanic a suferit un infarct în luna iunie, după un concert susţinut de grupul Status Quo în Turcia, şi a fost nevoit să se retragă apoi din turneul pe care formaţia britanică l-a susţinut în această toamnă.



25 decembrie: Cântăreţul britanic George Michael a murit în reşedinţa sa din Londra la vârsta de 53 de ani. Insuficienţa cardiacă este o posibilă cauză a morţii lui George Michael, conform managerului său, Michael Lippman.