Doi vulcani au erupt simultan în Peru

În Peru locuitorii de la poalele vulcanului Sabancaya s-au trezit într-un nor de cenuşă. Vulcanul a erupt, scuipând cenuşă şi fum până la 3.500 de metri altitudine, iar autorităţile au avertizat că localităţile din împrejurimi vor fi afectate.



Vulcanul Sabancaya are 6.000 de metri înălţime, este activ de 18 ani şi a mai erupt la jumătatea lunii decembrie.



Este pentru prima dată în istorie când Peru are doi vulcani ce erup simultan, pentru că încă unul s-a activat la o sută de kilometri distanţă, tot în sudul ţării.