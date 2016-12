Argentina: Fosta preşedintă Cristina Kirchner, inculpată într-o nouă afacere de corupţie

Fosta preşedintă Cristina Kirchner, aflată la conducerea Argentinei între 2007 şi 2015, a fost pusă sub acuzare marţi de către un judecător din Buenos Aires fiind bănuită de favorizare în acordarea de contracte de lucrări publice unui om de afaceri apropiat ei, transmite AFP.



"Judecătorul Julian Ercolini a inculpat-o pe fosta preşedintă pentru asociere ilegală şi administrare frauduloasă. El a dispus îngheţarea bunurilor acesteia în valoare de 10 miliarde de pesos (600 de milioane de euro)", potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei.



Cristina Kirchner, deja pusă sub acuzare pentru operaţiuni de speculă cu cursul de schimb, a denunţat imediat, la ieşirea din tribunal, "o formidabilă manevră de persecuţie politică".



Ea este suspectată că l-a favorizat pe omul de afaceri Lazaro Baez în obţinerea unor contracte de lucrări publice în provincia Santa Cruz, fieful ei politic din Patagonia, în sudul Argentinei.



Alături de fosta preşedintă, a mai fost pus sub acuzare ministrul planificării de la acea dată, Julio de Vido.



Lazaro Baez, om de afaceri din domeniul contrucţiilor, se află în închisoare din aprilie. Apropiat al familiei Kirchner — Nestor (preşedinte între 2003 şi 2007) şi Cristina—, el s-a îmbogăţit considerabil în timpul celor trei mandate ale cuplului.



"Eu nu sunt nici prietenă, nici asociată cu Baez", s-a apărat Cristina Kirchner, 63 de ani, în declaraţia făcută în faţa instanţei.