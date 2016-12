O însoţitoare de bord care a supravieţuit unei căderi de la 10.000 de metri a murit la 66 de ani

25.12.2016

Vesna Vulovic, o însoţitoare de bord care a deţinut recordul în ceea ce priveşte o cădere liberă realizată de o fiinţă umană de la cea mai mare înălţime din toate timpurile, după ce avionul în care se afla s-a dezintegrat la altitudinea de 10.000 de metri, a murit vineri la vârsta de 66 de ani, informează BBC.



Televiziunea de stat din Serbia a anunţat că fosta stewardesă a fost găsită decedată în apartamentul ei din Belgrad. Cauza decesului ei nu a fost deocamdată comunicată.



Vesna Vulovic lucra pentru Yogoslav Airlines şi se afla pe 26 ianuarie 1972 la bordul unui avion al acestei companii în momentul în care aeronava - un model Douglas DC-9 - s-a prăbuşit, cel mai probabil din cauza unei bombe, într-o regiune muntoasă din fosta Cehoslovacie.



Toţi ceilalţi 27 de pasageri şi membri ai echipajului au murit.



Potrivit anchetatorilor, Vesna Vulovic a fost prinsă sub un cărucior pentru transportul alimentelor, în coada avionului, în timp ce acesta se prăbuşea spre sol, într-o zi în care temperaturile erau sub punctul de îngheţ.



Coada avionului s-a prăbuşit într-o regiune muntoasă, împădurită şi acoperită cu zăpadă, iar specialiştii spun că stratul mare de omăt a atenuat impactul cu solul.



Vesna Vulovic a fost salvată de Bruno Honke, un pădurar local, care a auzit-o ţipând în noapte, în timp ce celelalte fragmente ale avionului se prăbuşeau pe pământ.



Anchetatorii au suspectat că o bombă a fost plasată în interiorul avionului în timpul unei opriri la Copenhaga, în Danemarca, însă poliţiştii nu au reuşit să dovedească cu certitudine această ipoteză şi nu au operat nicio arestare.



După ce a ajuns la spital, Vesna Vulovic a stat în comă timp de zece zile. Avea o fractură craniană, două vertebre sfărâmate, fractură de pelvis, mai multe coaste rupte şi ambele picioare fracturate.



„Eram distrusă, dar medicii m-au asamblat la loc”, spunea ea într-un interviu pentru The New York Times, în 2008. „Nimeni nu se aştepta ca eu să trăiesc atât de mult după accident”.



Acel incident i-a adus Vesnei Vulovic accesul în Guinness Book of Records în 1985 la categoria „supravieţuire după o cădere liberă de la cea mai mare înălţime şi fără paraşută”.



Fosta însoţitoare de bord a rămas temporar paralizată de la talie în jos, dar, cu timpul, şi-a recuperat aproape integral funcţia motorie şi a reînceput să lucreze, după ce s-a angajat într-unul dintre birourile aceleiaşi companii aeriene.



Nu şi-a recuperat însă niciodată amintirile despre acel accident şi despre modul în care a fost salvată şi a continuat să călătorească cu avionul, dar în calitate de pasager. „Oamenii vor întotdeauna să stea lângă mine în avion”, spunea ea.



Povestea supravieţuirii sale miraculoase a ajutat-o pe Vesna Vulovic să devină celebră în Serbia, iar ea şi-a folosit celebritatea pentru a susţine diverse cauze politice.



A fost concediat de acea companie aeriană în 1990, după ce a participat la un protest organizat împotriva preşedintelui Slobodan Milosevic, însă a reuşit să evite arestarea. A continuat să lupte în următoarele două decenii contra naţionalismului.



„Sunt ca o pisică, am avut nouă vieţi”, spunea ea în interviul pentru The New York Times. „Dar dacă forţele naţionaliste din această ţară vor ieşi învingătoare, inima mea va exploda”, a adăugat Vesna Vulovic.