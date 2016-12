Parlamentul grec votează amânarea majorării TVA pe insulele din Marea Egee

Parlamentul grec a votat miercuri seară cu sprijinul opoziţiei amânarea majorării TVA pe insulele afectate de fluxul de migranţi, a doua măsură a guvernului la originea unor tensiuni cu creditorii ţării, scrie AFP.



Toţi deputaţii prezenţi (259 din totalul de 300) au votat pentru, printre care cei aparţinând marelui partid de opoziţie Noua Democraţie (ND).



Dispoziţia amână pentru 1 ianuarie 2018 majorarea TVA (de la 17% la 24% plafonul general) ce trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017, potrivit unui acord încheiat între Grecia şi creditorii săi internaţionali, UE şi FMI.



Costul acestei amânări este evaluat la 50 de milioane de euro de către Curtea de Conturi a Greciei.



Amânarea este valabilă pentru insulele din estul Mării Egee unde se află peste 16.000 de migranţi şi refugiaţi, în baza tratatului privind migraţia încheiat în martie între UE şi Ankara pentru a întrerupe ruta migratorie din Marea Egee, dar exclude Rhodos, una dintre marile destinaţii turistice.



Premierul de stânga al Greciei, Alexis Tsipras, a anunţat acest sprijin la începutul lunii decembrie, precum şi o primă de sfârşit de an pentru pensionarii cu venituri mici, invocând necesitatea de a folosi pentru „coeziune socială" o parte din excedentul primar (în afara dobânzii datoriilor) degajat în acest an, superior obiectivelor stabilite de creditori.



Parlamentul a votat săptămâna trecută prima pentru pensionari, cu sprijinul unei părţi a opoziţiei. ND s-a abţinut.



Anunţul acestor ajutoare a iritat Berlinul, determinându-l pe preşedintele Eurogrupului (miniştrii de Finanţe din zona euro), Jeroen Dijsselbloem, să anunţe suspendarea unui uşor retuş al datoriei, acordat Atenei în schimbul reformelor.



Negocierile desfăşurate începând de marţi în cadrul zonei euro pentru a debloca această suspendare s-au soldat cu un eşec, în pofida sprijinului acordat părţii elene de Franţa şi de comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici.



Potrivit creditorilor europeni ai Greciei, aceste măsuri de ajutor „nu ar trebui să schimbe în mod semnificativ obiectivele bugetare ale Atenei în 2017 şi 2018''.