Hackeri din Rusia au reuşit să fure peste 3 milioane de dolari pe zi de la furnizori de publicitate

Reţeaua continuă să funcţioneze, iar singurul mod prin care poate fi ruptă „simbioza” pe care Methbot o are cu tehnologiile de publicitate online este ca agenţiile afectate să ia toate măsuri într-un mod coordonat.



O firmă de securitate informatică susţine că un grup de hackeri din Rusia a reuşit să fure peste 3 milioane de dolari pe zi de la furnizori de publicitate online. White Ops a transmis că a descoperit înşelătoria sofisticată, pe care a numit-o „Methbot”, în septembrie 2015, iar apoi a monitorizat-o pentru a vedea cum evoluează şi a strânge informaţii. Grupul de infractori cibernetici folosea sute de servere din SUA şi Olanda pentru a genera trafic fals, „non-uman", pe pagini care includeau reclame video de la furnizori importanţi de publicitate din SUA.



Hackerii au creat pagini false pentru a face agenţiile să creadă că reclamele lor apar pe site-urile unor publicaţii mari, precum Fox News, The Economist, ESPN, CBS Sports sau The Wall Street Journal. Potrivit unui studiu realizat de White Ops şi Association of National Advertisers în acest an, furnizorii de publicitate au irosit cel puţin 7 miliarde de dolari pe an pe reclame furnizate unor reţele de boţi. În octombrie 2016, reţeaua Methbot a ajuns să genereze între 200 de milioane şi 300 de milioane de vizualizări false de conţinut video pe zi şi să încaseze între 3 şi 5 milioane de dolari pe zi.