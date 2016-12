100 de mii de euro recompensă pentru informaţii despre atacatorul din Berlin; Teroristul a fost dat în urmărire la nivelul UE

22.12.2016

Statul german oferă până la 100.000 de euro recompensă pentru informaţii care ar putea conduce la arestarea suspectului atacului din Berlin, informează Associated Press. Autorităţile din Germania au emis mandat pentru arestarea presupusului autor al atentatului din Berlin, islamistul tunisian fiind căutat în toate statele Uniunii Europene, relatează publicaţia Die Welt şi postul BBC.



Germania a lansat o razie la nivel european în privinţa unui tunisian înarmat şi periculos, care are legături cu extremiştii islamişti ce sunt în legătură cu atacul din Berlin.



Un oficial al forţelor de securitate germane a declarat că autorităţile l-au considerat anterior pe tunisian o posibilă ameninţare şi au încercat să-l deporteze după ce vara aceasta solicitarea sa de azil a fost respinsă.



Bărbatul este căutat în Germania şi în punctele de frontieră liberă din Europa. Potrivit mandatului de arestare emis de statul german, tunisianul ar fi folosit cel puţin şase identităţi diferite şi trei naţionalităţi.



Poliţia din Germania se află în căutarea unui tunisian al cărui document de identitate a fost găsit în camionul care a intrat într-un târg de Crăciun luni seară la Berlin. Bărbatul ar avea 21 sau 23 de ani şi este cunoscut identităţi diferite. Documentul de identitate găsit în camion este unul oferit unui imigrant a cărui cerere de azil a fost respinsă.



Autorităţile din Germania au emis mandat pentru arestarea presupusului autor al atentatului din Berlin, soldat cu 12 morţi, islamistul tunisian fiind căutat în toate statele Uniunii Europene, relatează publicaţia Die Welt şi postul BBC.



Poliţia germană a anunţat că ar oferi 100.000 de euro în schimbul informaţiilor despre locul în care se află Anis Amri, în vârstă de 24 de ani.



Individul este căutat după ce a omorât un şofer de TIR polonez şi a folosit vehiculul pentru a lovi zeci de persoane, pe 19 decembrie, la un târg de Crăciun desfăşurat în Berlin, într-un atentat soldat în total cu 12 morţi şi 49 de răniţi şi revendicat de reţeaua teroristă sunnită Stat Islamic.



Teroristul în vârstă de 24 de ani, care are înălţimea de 1,78 m, păr negru şi 75 de kg, este căutat în spaţiul Uniunii Europene, autorităţile germane avertizând că este înarmat şi periculos.



În Tunisia, poliţia a început deja interogarea rudelor presupusului terorist islamist.