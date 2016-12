Congo: Cel puţin 26 de morţi după ce forţele de securitate au deschis focul în timpul unor proteste violente

Forţele de securitate din Republica Democratică Congo au ucis cel puţin 26 de manifestanţi care participau la protestele faţă de refuzul preşedintelui Joseph Kabila de a renunţa la putere, a anunţat organizaţia Human Rights Watch, potrivit The Associated Press.



Joseph Kabila, care a preluat conducerea ţării în anul 2001, după asasinarea tatălui său, nu mai are dreptul să candideze pentru un nou mandat de preşedinte, însă o instanţă a decis că acesta poate rămâne în funcţie până la organizarea de noi alegeri, care însă au fost amânate pe termen nedeterminat. Scrutinul prezidenţial era programat să aibă loc în luna noiembrie, însă partidul de guvernământ a anunţat că are nevoie de mai mult timp pentru organizarea lor, cel puţin până în 2018.



Proteste violente au avut loc în capitala ţării, Kinshasa, oraşul Lubumbashi şi în alte zone, iar forţele de securitate au folosit muniţie de război pentru a dispersa demonstranţii, astfel că numărul celor decedaţi ar putea fi mult mai mare, a precizat organizaţia non-guvernamentală.



La Kinshasa, protestatarii au incendiat sediul partidului de guvernământ.